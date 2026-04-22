Є ризик катастрофи: "Кинджали" падали поруч біля Чорнобильської і Хмельницької АЕС, – Кравченко

Росія неодноразово запускала ракети та безпілотники по траєкторії поблизу ЧАЕС під час атак на Україну. Такі дії противника підвищують ризик великої аварії, яка може призвести до серйозної катастрофи.

Відповідну інформацію повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Про це пише агентство Reuters.

Яку загрозу створює Росія для ЧАЕС?

Напередодні 40-х роковин з моменту Чорнобильської катастрофи, яка сталася 26 квітня 1986 року, Руслан Кравченко в інтерв'ю розповів нові подробиці військової діяльності Росії поблизу українських ядерних об'єктів.

Довідково. Аварія на ЧАЕС стала однією з наймасштабніших техногенних катастроф у світі, яка призвела до значного радіоактивного забруднення значної частини Білорусі насамперед, а також України і інших країн Європи.

Крім виведеної з експлуатації ЧАЕС, Україна ще має 4 атомні електростанції, зокрема Запорізьку АЕС, яка є найбільшою у Європі та була окупована російськими військовими незадовго після початку повномасштабної війни.

Генпрокурор України повідомив, що раніше виявили щонайменше 35 аеробалістичних ракет типу "Кинджал" на різних відстанях у радіусі близько 20 кілометрів від Чорнобильської та Хмельницької атомних електростанцій.

Зауважимо, "Кинджал" це гіперзвукова ракета повітряного базування, яка може нести боєголовку вагою 500 кілограмів. Рухаючись зі швидкістю 6,5 тисяч кілометрів на годину, вона долає 5 кілометрів за кілька секунд.

За його словами, 18 з них пролетіли в радіусі орієнтовно 20 кілометрів від обох вищезгаданих об'єктів лише під час одного польоту. На його думку, такі пуски не можна пояснити жодними військовими міркуваннями.

Очевидно, що польоти над ядерними об'єктами здійснюються виключно з метою залякування та терору,

– пояснив він.

Чиновник додав, що у трьох окремих випадках "Кинжали" падали на землю під час польоту та впали близько за 10 кілометрів від Хмельницької АЕС. Цікаво, що ознак перехоплення на відподних цілях не було.

Крім вищезгаданого, посадовець повідомив, що загалом з липня 2024 року радари зафіксували щонайменше 92 російські безпілотників, які пролітали в радіусі 5 кілометрів від арки Чорнобильської атомної електростанції.

"Навмисні польоти з потужною боєголовкою над ядерним об’єктом є вкрай безвідповідальними та свідчать про повне нехтування... безпекою цивільного населення не лише в Україні, а й у всій Європі", – наголосив він

Що відомо про попередні провокації?

У лютому 2025 року російський БпЛА вдарив по ЧАЕС, пошкодивши саркофаг. Москва спростовувала усі звинувачення, називаючи інцидент провокацією з боку України. Утім, це Росія завдала навмисного удару.

Зауважимо, що укриття на цьому об'єкті призначене для того, щоб запобігати розповсюдженню ядерного пилу, який розташований під ним. Натомість захищати від ракетних, або ж дронових атак саркофаг не здатний.

Також, як припустив генпрокурор, росіяни використовували Чорнобильську зону як маршрут польоту безпілотників, намагаючись обійти ті райони, які перебувають під контролем української протиповітряної оборони.

