Есть риск катастрофы: "Кинжалы" падали в радиусе нескольких километров от ЧАЭС, – Кравченко

Россия неоднократно запускала ракеты и беспилотники по траектории вблизи ЧАЭС во время атак на Украину. Такие действия противника повышают риск крупной аварии, которая может привести к серьезной катастрофе.

Соответствующую информацию сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Об этом пишет агентство Reuters.

Какую угрозу создает Россия для ЧАЭС?

Накануне 40-й годовщины с момента Чернобыльской катастрофы, которая произошла 26 апреля 1986 года, Руслан Кравченко в интервью рассказал новые подробности военной деятельности России вблизи украинских ядерных объектов.

Справочно. Авария на ЧАЭС стала одной из самых масштабных техногенных катастроф в мире, которая привела к значительному радиоактивному загрязнению значительной части Беларуси прежде всего, а также Украины и других стран Европы.

Кроме выведенной из эксплуатации ЧАЭС, Украина еще имеет 4 атомные электростанции, в частности Запорожскую АЭС, которая является крупнейшей в Европе и была оккупирована российскими военными незадолго после начала полномасштабной войны.

Генпрокурор Украины сообщил, что ранее обнаружили не менее 35 аэробаллистических ракет типа "Кинжал" на разных расстояниях в радиусе около 20 километров от Чернобыльской и Хмельницкой атомных электростанций.

Заметим, "Кинжал" это гиперзвуковая ракета воздушного базирования, которая может нести боеголовку весом 500 килограммов. Двигаясь со скоростью 6,5 тысяч километров в час, она преодолевает 5 километров за несколько секунд.

По его словам, 18 из них пролетели в радиусе ориентировочно 20 километров от обоих вышеупомянутых объектов только во время одного полета. По его мнению, такие пуски нельзя объяснить никакими военными соображениями.

Очевидно, что полеты над ядерными объектами осуществляются исключительно с целью запугивания и террора,

– объяснил он.

Чиновник добавил, что в трех отдельных случаях трех отдельных случаях "Кинжалы" падали на землю во время полета и упали около 10 километров от Хмельницкой АЭС. Интересно, что признаков перехвата на них не было.

Кроме вышеупомянутого, чиновник сообщил, что в целом с июля 2024 года радары зафиксировали не менее 92 российских беспилотников, которые пролетали в радиусе 5 километров от арки Чернобыльской атомной электростанции.

"Преднамеренные полеты с мощной боеголовкой над ядерным объектом являются крайне безответственными и свидетельствуют о полном пренебрежении... безопасностью гражданского населения не только в Украине, но и во всей Европе", – подчеркнул он

Что известно о предыдущих провокациях?

В феврале 2025 года российский БПЛА ударил по ЧАЭС, повредив саркофаг. Москва опровергала все обвинения, называя инцидент провокацией со стороны Украины. Впрочем, это Россия нанесла умышленный удар.

Заметим, что укрытие на этом объекте предназначено для того, чтобы предотвращать распространение ядерной пыли, который расположен под ним. Зато защищать от ракетных, или дроновых атак саркофаг не способен.

Также, как предположил генпрокурор, россияне использовали Чернобыльскую зону как маршрут полета беспилотников, пытаясь обойти те районы, которые находятся под контролем украинской противовоздушной обороны.

Какова ситуация на объекте?