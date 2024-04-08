Їм бракує сил: на що розраховує Росія, атакуючи хімічною зброєю позиції ЗСУ

Російські окупанти постійно порушують закони та звичаї війни. Зокрема, ворог атакує позиції ЗСУ забороненою хімічною зброєю. У такий спосіб загарбники намагаються виявляти позиції українських бійців та завдавати по них вогню.

Якщо Росія діє такими методами, це означає, що ворогу не вистачає сил. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Мета – завдати удару по позиціях ЗСУ

Олександр Мусієнко зазначив, що коли росіяни скидають цей сльозогінний газ, то намагаються викликати в українських захисників певну паніку. Головна мета таких дій ворога – завдати удару по позиціях ЗСУ.

Дещо втрачає контроль військовослужбовець. Вони можуть вийти з укриття, місць, бліндажів, окопів і так далі. Потім по них можуть завдати вогню. Тобто така мета. Але дійсно те, що Росія вдається до таких дій – це ознака того, що їм не вистачає сил,

– наголосив військовий експерт.

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