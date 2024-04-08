Їм бракує сил: на що розраховує Росія, атакуючи хімічною зброєю позиції ЗСУ
Російські окупанти постійно порушують закони та звичаї війни. Зокрема, ворог атакує позиції ЗСУ забороненою хімічною зброєю. У такий спосіб загарбники намагаються виявляти позиції українських бійців та завдавати по них вогню.
Якщо Росія діє такими методами, це означає, що ворогу не вистачає сил. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Мета – завдати удару по позиціях ЗСУ
Олександр Мусієнко зазначив, що коли росіяни скидають цей сльозогінний газ, то намагаються викликати в українських захисників певну паніку. Головна мета таких дій ворога – завдати удару по позиціях ЗСУ.
Дещо втрачає контроль військовослужбовець. Вони можуть вийти з укриття, місць, бліндажів, окопів і так далі. Потім по них можуть завдати вогню. Тобто така мета. Але дійсно те, що Росія вдається до таких дій – це ознака того, що їм не вистачає сил,
– наголосив військовий експерт.
Росія застосовує хімічну зброю: головне
- Видання Telegraf провело розслідування та виявило, що російські загарбники застосовують проти української армії заборонену хімічну зброю. Використання газу, який відомий як CS і зазвичай використовується спецпризначенцями, заборонено під час війни відповідно до Конвенції про хімічну зброю.
- Командир української розвідгрупи, яка дислокується поблизу прифронтового міста Часів Яр у Донецькій області, розповів, що майже на кожну позицію на цій ділянці фронту кидали по одній – дві газові гранати на день. Велика кількість українських військ окупантам було важко атакувати звичайною артилерією чи безпілотниками, тому вони використали газ.
- Навіть якщо ці газові атаки не смертоносні, вони відразу виводять з нормального стану, адже зазвичай викликають паніку. Українські захисники повинні постійно носити маски з собою. Наші військові розповідають, що протигази врятували не одне життя.
- Офіційно українські військові стверджують, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 626 газових атак. Однак ця цифра може бути набагато більшою, адже здебільшого ці випадки не розслідуються.