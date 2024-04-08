Им не хватает сил: на что рассчитывает Россия, атакуя химическим оружием позиции ВСУ
Российские оккупанты постоянно нарушают законы и обычаи войны. В частности, враг атакует позиции ВСУ запрещенным химическим оружием. Таким образом захватчики пытаются обнаруживать позиции украинских бойцов и наносить по ним огонь.
Если Россия действует такими методами, это означает, что врагу не хватает сил. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Цель – нанести удар по позициям ВСУ
Александр Мусиенко отметил, что когда россияне сбрасывают этот слезоточивый газ, то пытаются вызвать у украинских защитников определенную панику. Главная цель таких действий врага – нанести удар по позициям ВСУ.
Несколько теряет контроль военнослужащий. Они могут выйти из укрытия, мест, блиндажей, окопов и так далее. Затем по ним могут нанести огонь. То есть такая цель. Но действительно то, что Россия прибегает к таким действиям – это признак того, что им не хватает сил,
– подчеркнул военный эксперт.
Россия применяет химическое оружие: главное
- Издание Telegraf провело расследование и обнаружило, что российские захватчики применяют против украинской армии запрещенное химическое оружие. Использование газа, который известен как CS и обычно используется спецназовцами, запрещено во время войны в соответствии с Конвенцией о химическом оружии.
- Командир украинской разведгруппы, которая дислоцируется вблизи прифронтового города Часов Яр в Донецкой области, рассказал, что почти на каждую позицию на этом участке фронта бросали по одной – две газовые гранаты в день. Большое количество украинских войск оккупантам было трудно атаковать обычной артиллерией или беспилотниками, поэтому они использовали газ.
- Даже если эти газовые атаки не смертоносные, они сразу выводят из нормального состояния, ведь обычно вызывают панику. Украинские защитники должны постоянно носить маски с собой. Наши военные рассказывают, что противогазы спасли не одну жизнь.
- Официально украинские военные утверждают, что с начала полномасштабного вторжения российские войска совершили 626 газовых атак. Однако эта цифра может быть гораздо больше, ведь в основном эти случаи не расследуются.