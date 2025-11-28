Росія готувала теракти на Заході України: серед виконавців – школярка та двоє юнаків
- Російські спецслужби завербували підлітків через Telegram-канали.
- Вони мали створювати схованки з вибухівкою й переносити вибухові деталі.
- Співробітникам СБУ вдалося запобігти можливим терактам.
СБУ викрила на Заході України чергову агентурну мережу Росії. Її учасники облаштовували схованки з компонентами для саморобних вибухових пристроїв, призначених для підготовки терактів у регіоні.
Для цього агенти російських спецслужб завербували українських підлітків. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на дані Служби безпеки України.
Актуально Хотів отримати закордонний паспорт України і втекти до ЄС: СБУ затримала бойовика "ДНР"
Хто був причетний до підготовки терактів?
Під час спецоперації контррозвідка встановила трьох причетних. Йдеться про 20-річного харків'янина та двох неповнолітніх з Рівненщини (16 і 17 років).
За даними слідства, російські спецслужби завербували їх через телеграм-канали з пропозиціями "легкого заробітку".
Зауважте! Під виглядом кур'єрських завдань підлітків використовували для створення та перенесення сховків із деталями до вибухівки.
Зокрема, 16-річній школярці надіслали координати тайника, звідки вона забрала електродетонатори та переховала їх в іншому місці. Разом із тим дівчина була впевненою, що переносить "радіоантени".
Підготовка вибухових пристроїв / Фото СБУ
Зі свого боку, харків'янин за вказівкою куратора прибув на Захід України, дістав зі схрону протипіхотну міну, вилучив пластид, розфасував його у коробки з-під соку й заховав у новій схованці.
Вилучені докази підготовки терактів / Фото СБУ
А вже 17-річний юнак надалі переміщував вибухівку між схованками за інструкціями з Росії.
СБУ виявила та задокументувала дії всіх учасників на ранньому етапі, а також своєчасно ліквідувала підготовлені схрони. Розслідування щодо всіх фігурантів, яких росіяни втягнули у підривну діяльність, триває.
Як російські спецслужби вербують українців?
У березні Івано-Франківськ сколихнули два вибухи, до яких виявилися причетними 15- і 17-річні студенти місцевих коледжів. За даними СБУ, їх завербувала ФСБ через телеграм-канал, пообіцявши оплату за "завдання".
Після отримання інструкцій підлітки зібрали дві вибухівки в термосах, начинених металевими деталями. Російські куратори дистанційно підірвали пристрої: один поблизу залізничного вокзалу, другий – у квартирі. Унаслідок цього старший підліток загинув, молодший втратив обидві ноги.
Підлітки спершу виконували дрібні доручення, а після відмови підпалити авто військового отримали завдання виготовити вибухові пристрої.
До того ж у травні СБУ запобігла ще одному теракту. Тоді вдалося затримати 17-річного хлопця, який раніше вже співпрацював із російськими спецслужбами. Він планував підрив будівлі ТЦК у Києві.