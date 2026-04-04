У Кремля 2 цілі: навіщо Росія заявила про повне "захоплення" Луганщини
- Російське міноборони заявило про нібито повне захоплення Луганської області, але це спростували в Силах оборони України.
- Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що за заявою Росії стоять дві причини, пов'язані з ситуацією для Кремля.
Російське міноборони заявило про нібито повне захоплення Луганської області, але в Силах оборони України це спростували. Попри гучну заяву, лінія фронту там давно не змінюється так, як це намагається показати Москва.
Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Росія заговорила про Луганщину саме зараз. За його словами, за цією заявою стоїть не одна причина, і обидві напряму пов'язані з ситуацією для Кремля.
Навіщо Росія зараз заявила про повне захоплення Луганщини?
Заява про нібито повне захоплення Луганської області з'явилася в момент, коли Росія не може показати той темп наступу, на який сама ж розраховувала. Дедлайни, які ворог собі ставив, зірвані, стратегічного прориву немає, хоча тиск на фронті триває. Кремлю потрібно бодай чимось підкріплювати картинку успіху і паралельно тиснути на зовнішній трек, поки для Путіна ще лишається вікно можливостей.
Ті плани по часу, дедлайнах і забезпеченню зірвані, але, на жаль, ворог усе одно просувається. Питання в тому, наскільки це прорив. Я не бачу, що їм вдається на найближчий час це зробити,
– сказав Романенко.
За його оцінкою, тут у ворога щонайменше дві цілі. Перша – суто пропагандистська: створити враження, що Луганщина вже "закрита", хоча цього немає і Сили оборони України далі тримають свій шматок території. Друга – політична: на тлі відсутності великого результату спробувати набрати собі ваги для тиску через американський напрям і подати брехню як нібито доказ переваги.
Вони брехали, брешуть і будуть далі брехати. Їм треба показати, що область закрита, а цього немає,
– наголосив генерал-лейтенант у відставці.
Усе це він пов'язав із тим, що Путін відчуває обмеженість часу і намагається витиснути максимум до травня включно. Реального великого зламу на фронті немає, тому в хід ідуть старі інструменти – інформаційний шум, завищені заяви і спроба продати бажане за дійсне.
Вікно можливостей у Путіна – два тижні, три, тобто до травня і травень включно,
– сказав Романенко.
Далі ситуація для Кремля може ставати складнішою. Європа вже не підтримує сценарії, які проштовхують повне зупинення бойових дій на умовах, вигідних Москві, а сам Трамп, як він вважає, теж не отримує тієї підтримки, на яку розраховував. У такій ситуації Росія намагається підмінити реальний результат інформаційним і показати, ніби на фронті в неї все складається краще, ніж є насправді.
Нагадаємо: Росія знову заявила про повну окупацію Луганської області, але у Третій штурмовій це спростували. Українські військові продовжують тримати оборону в районах Надії, Новоєгорівки та Греківки, а за пів року на цій ділянці зафіксували щонайменше 144 спроби штурмових дій ворога.
Через це Москва і поспішає з гучними заявами, поки ще може продавати їх як доказ нібито успіху. Йдеться не про реальну зміну ситуації на Луганщині, а про спробу встигнути використати цей інформаційний ресурс, поки для Кремля не почався складніший період.
Що відомо про ситуацію на Луганщині та удари по ворогу?
На Луганщині українські оператори дронів уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор" просто під час руху. У Силах безпілотних систем повідомили, що комплекс пошкоджено, а російська протиповітряна оборона на окупованій території слабшає.
Генштаб повідомив про нові удари по критично важливих об'єктах ворога. Під ураження потрапили Алчевський металургійний комбінат на окупованій Луганщині, військовий ешелон у районі Новосвітлівки, а також пускова установка ЗРК С-400 у Криму.
В Алчевську безпілотники вдарили по підстанції на 220 кіловольтів, після чого там спалахнула пожежа. Цей об'єкт забезпечував електропостачання Алчевського металургійного комбінату, який лише нещодавно відновив роботу після попередньої атаки.