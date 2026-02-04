Укр Рус
24 Канал Головні новини Росіяни вгатили балістикою по Кривому Рогу: під ударом був об'єкт інфраструктури
4 лютого, 20:03
2
Оновлено - 20:05, 4 лютого

Росіяни вгатили балістикою по Кривому Рогу: під ударом був об'єкт інфраструктури

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Ввечері 4 лютого у Кривому Розі пролунав вибух після тривоги через загрозу балістики.
  • Атака була спрямована на об'єкт інфраструктури, і на місці працюють відповідні служби.

У Кривому Розі ввечері 4 лютого пролунав вибух. До цього у місті оголосили тривогу через загрозу ворожої балістики.

Про це повідомив начальник Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Дивіться також Росія двічі вдарила по Кривому Рогу: загинула людина, у місті виникли пожежі 

Що відомо про новий обстріл Кривого Рогу?

Тривогу у Кривому Розі оголосили 4 лютого о 19:16. Повітряні сили попереджали про можливі пуски балістики ворогом.

Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку, 
– зазначили військові.

Через 2 хвилини Повітряні сили написали про рух швидкісної цілі на Кривий Ріг. О 19:21 моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про вибух у Кривому Розі.

Згодом атаку на місто підтвердив начальник Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Балістична ракетна атака на місто. Бережіть себе – можливі ще виходи", – написав посадовець.

Після 20:00 Вілкул написав, що ворог атакував об'єкт інфраструктури. Наразі на місці атаки працюють відповідні служби.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

 Де ще лунали вибухи в Україні останніми днями?