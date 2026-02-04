Росіяни вгатили балістикою по Кривому Рогу: під ударом був об'єкт інфраструктури
- Ввечері 4 лютого у Кривому Розі пролунав вибух після тривоги через загрозу балістики.
- Атака була спрямована на об'єкт інфраструктури, і на місці працюють відповідні служби.
У Кривому Розі ввечері 4 лютого пролунав вибух. До цього у місті оголосили тривогу через загрозу ворожої балістики.
Про це повідомив начальник Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Що відомо про новий обстріл Кривого Рогу?
Тривогу у Кривому Розі оголосили 4 лютого о 19:16. Повітряні сили попереджали про можливі пуски балістики ворогом.
Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку,
– зазначили військові.
Через 2 хвилини Повітряні сили написали про рух швидкісної цілі на Кривий Ріг. О 19:21 моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про вибух у Кривому Розі.
Згодом атаку на місто підтвердив начальник Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Балістична ракетна атака на місто. Бережіть себе – можливі ще виходи", – написав посадовець.
Після 20:00 Вілкул написав, що ворог атакував об'єкт інфраструктури. Наразі на місці атаки працюють відповідні служби.
Де ще лунали вибухи в Україні останніми днями?
Вранці 3 лютого на Київщині пролунав вибух, пов'язаний із ракетною небезпекою. Повітряні сили писали про рух російської ракети з Київщини у бік Житомирщини.
1 лютого вибухи пролунали у Запоріжжі. За даними Запорізької ОВА, тоді по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.
Того ж дня росіяни атакували Харків. Окупанти гатили по місту безпілотниками, внаслідок чого у будинках були вибити шибки та вікна.