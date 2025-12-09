Наближаються до рекордних темпів: експерт розкрив, що дозволило росіянам різко прискорити наступ

У виданні The Telegraph повідомили, що за останні місяці російська армія демонструє найвищі темпи просування за останній рік. Ворог просочується у слабкі місця оборони ЗСУ.

Як наслідок, українське військо потребує більшої кількість резервів. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що складною ситуація зараз є на Півдні країни.

Що дозволило росіянам різко прискорити наступ?

На думку військового оглядача, пришвидшення темпів просування російських загарбників в Україні пов'язане з відсутністю достатньої кількості резервів у Збройних Силах України на лінії фронту. Як наслідок, українські військові не мають щільної лінії оборони. Зокрема, це чітко демонструє Гуляйпільський напрямок.

Минулого року були місяці з більшим або меншим просуванням. Важливо, щоб така тенденція закінчилась. Україна має залучити додаткові сили та підвищити ефективність оборони, щоб російський наступ в такому темпі не продовжувався,

– наголосив він.

Шарп припустив, що водночас окупанти не докладали для ефективності наступу якісь додаткові зусилля. Цілі наступу ворога незмінні – в певний період часу конкретний напрямок, де росіяни бачать слабкі місця, стає пріоритетним.

Де тисне ворог на фронті?