9 декабря, 14:56
Приближаются к рекордным темпам: эксперт раскрыл, что позволило россиянам резко ускорить наступление

Мелания Голембйовская
Основные тезисы
  • Россияне ускорили темпы наступления в Украине, пытаясь ослабить оборону, особенно на Гуляйпольском направлении.
  • Эксперт отмечает необходимость привлечения дополнительных сил и повышения эффективности обороны, чтобы остановить российское наступление.

В издании The Telegraph сообщили, что за последние месяцы российская армия демонстрирует самые высокие темпы продвижения за последний год. Враг просачивается в слабые места обороны ВСУ.

Как следствие, украинское войско нуждается в большем количестве резервов. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что сложной ситуация сейчас является на Юге страны.

Что позволило россиянам резко ускорить наступление?

По мнению военного обозревателя, ускорение темпов продвижения российских захватчиков в Украине связано с отсутствием достаточного количества резервов в Вооруженных Силах Украины на линии фронта. Как следствие, украинские военные не имеют плотной линии обороны. В частности, это четко демонстрирует Гуляйпольское направление.

В прошлом году были месяцы с большим или меньшим продвижением. Важно, чтобы такая тенденция закончилась. Украина должна привлечь дополнительные силы и повысить эффективность обороны, чтобы российское наступление в таком темпе не продолжалось,
– подчеркнул он.

Шарп предположил, что в то же время оккупанты не прилагали для эффективности наступления какие-то дополнительные усилия. Цели наступления врага неизменны – в определенный период времени конкретное направление, где россияне видят слабые места, становится приоритетным.

Где давит враг на фронте?

  • На Покровском направлении оккупанты продвинулись в северо-западной части Родинского (север от Покровска). Российские силы захватили Лисовку и Сухой Яр после отвода из них украинских подразделений.
  • Кроме того, враг перебрасывает живую силу и боекомплекты через Мариуполь в сторону Донецкой области – в район Покровска и Мирнограда.
  • На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться возле села Ступочки и в районе Клебан-Быцкого водохранилища, что неподалеку от Константиновки. Враг не покидает попыток продвинуться в самый населенный пункт.