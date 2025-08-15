На Донеччині росіяни обстріляли автомобіль правоохоронців. Внаслідок цього загинули поліцейські.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Донецької області.

Як звали поліцейських, яких Росія убила 15 серпня?

Як розповіли в поліції, атака сталася рано-вранці.

Автомобіль, на якому рухались правоохоронці, потрапив під ворожий обстріл. Смертельні поранення отримали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов'янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков і поліцейський – водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш,

– написали там.

У відомстві запевнили: в пам'яті колег загиблі "назавжди залишаться мужніми, вірними присязі та поклику свого серця, гідними правоохоронцями та людьми з великої літери".

"Капітан поліції Роман Пеньков родом з селища Райгородок. Як дільничний офіцер поліції, знав кожен сантиметр своєї рідної території та першим приходив на допомогу людям. У 41-річного поліцейського залишились батьки, дружина та семирічна донька", – розповіли про одного із загиблих.



Роман Пеньков / Фото Поліція Донецької області

"Старшому сержанту поліції Валентину Гавришу – навіки 29 років. Він народився в Новоселівці на Лиманщині. У Нацполіцію прийшов у 2019 році, а з вересня 2021 року працює поліцейським-водієм взводу реагування Слов'янського міського відділення Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Донецькій області. Був люблячим сином, братом і чоловіком", – написали в поліції.



Валентин Гавриш / Фото Поліція Донецької області

24 Канал висловлює співчуття всім рідним і близьким загиблих.

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила: напередодні зустрічі Трампа і Путіна Росія продовжує обстрілювати Україну. Вона закликала Трампа пам'ятати про людей, які загинули в Україні, та заради них не йти на поступки агресору.

Удень 15 серпня Росія вдарила по ринку в Сумах.