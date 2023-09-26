Протести не руйнують фашистські режими: як росіяни можуть повалити путінську владу

Протести проти Путіна та його режиму в Росії неможливі через намагання росіян закрити очі на війну в Україні та потужний силовий блок, який готовий придушувати прояви непокори. Водночас чи не єдиним шансом повалити Путіна російська опозиція не готова скористатися.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, мирні протести в країні-агресорці зараз неможливі, а єдиною можливістю скинути Путіна є збройне повстання.

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Росіяни закривають очі на війну

Одним із показників того, що в Росії відчувають втому від війни, можна вважати зміни в риториці російської пропаганди. Окремі експерти й навіть самі російські пропагандисти починають говорити про те, що Україну не можливо захопити за три дні.

Що ж стосується росіян в цілому, то головним їх настроєм щодо війни є відмова займати власну позицію. Більшість громадян країни-агресорки, які не мають можливості виїхати за кордон, намагаються заховатися від "політики" й взагалі не цікавитися тим, що відбувається.

Це можна побачити за кількістю переглядів пропагандистських передач, які є головними генераторами ненависті (до українців – 24 Канал). Їхні рейтинги зараз сильно просіли й вони відкотилися до кінця третього десятка (найпопулярніших телепередач – 24 Канал),

– зазначив Яковенко.

Втім, у російської "втоми від політики" не має потенціалу перерости у щось більш радикальне, аніж втеча від реальності.

Чому втома від війни не переростає у протести

Головною причиною слабкої протидії путінському режиму з боку росіян є, за словами Яковенка, є тотальне посилення "внутрішньої армії".

"Росія має дві армії: одна з них воює на окупованих територіях України, а інша – це росгвардія, федеральна служба охорони та ФСБ. Ця "внутрішня армія" не поступається за чисельністю "зовнішній", – припустив журналіст.

Чисельність російської армії та силовиків: наприкінці 2010-х російська армія мала налічувати 1 мільйон 13 тисяч кадрових військових, але у 2023 році окупанти запланували збільшити чисельність своїх військ ще на 100 тисяч. З них на окупованих територіях України, за оцінками ГУР, перебувають до 400 тисяч загарбників. Водночас штатна чисельність росгвардії станом на 2017 рік – 340 тисяч осіб.

Через те, що війна з Україною затягнулася, Росія змушена суттєво збільшувати свої витрати на оборону. Але водночас Путін також активно виділяє додаткові ресурси на посилення тієї ж росгвардії, що має придушувати протести та заколоти проти його режиму.

Саме тому Кремль передав у користування росгвардії бронетехніку та гелікоптери, а також – збільшує її чисельність завдяки приєднанню колишніх "вагнерівців".

"Ніяких можливостей для протесту в Росії немає. Фашистські режими ніколи не знищували за допомогою внутрішніх протестів. Окремі росіяни намагаються протестувати, але їх швидко садять у в'язниці", – зазначив Яковенко.

Ігор Яковенко про можливості повалення режиму Путіна: дивіться відео

Що може допомогти знищити режим Путіна

Російські силові структури здатні придушувати протести, однак заколот Пригожина показав, що в Росії також можливе збройне повстання. І саме довкола того, як організувати збройне повстання й залучити до нього цивільне населення, зараз можна вести дискусії.

"Цю проблему можна вирішити завдяки створенню на території України серйозного військового підрозділу з росіян, що будуть здатними ціною свого життя звільнити Росію від фашистського режиму. Однак це довгий шлях, який потребує, окрім політичної волі Заходу та України, ще й залученості російської опозиції. Але поки що вона не готова до цього", – підкреслив журналіст.

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