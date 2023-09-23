Ситуація у Нагірному Карабаху та Вірменії не така гаряча, як декілька днів тому. Незаконні збройні формування складають зброю, а Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану.

Дивіться також "Буде політичний конфлікт": що чекає на Вірменію після війни у Нагірному Карабаху

Горить склад росіян

Телеграм-канал NEXTA оприлюднив відео того, як склад боєприпасів "російських миротворців" у Нагірному Карабаху уразили ракетою. У дописі не навели деталей, коли це сталося, але зазначили, що ракета, імовірно, азербайджанська.

У ролику помітно людей у формі, вони починають бігти, помітивши дим. Видно казарми і російські прапори. Один із солдатів незворушно продовжує йти, бо в нього зайняті руки. Також чути слова російською: "все, наш склад в*бали".

Пожежа після прильоту ракети на складі росіян у Нагірному Карабаху: дивіться відео

Що відбувається в Нагірному Карабаху зараз