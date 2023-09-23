Ситуация в Нагорном Карабахе и Армении не так горяча, как несколько дней назад. Незаконные вооруженные формирования слагают оружие, а Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана.
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Горит склад россиян
Телеграм-канал NEXTA обнародовал видео того, как склад боеприпасов "российских миротворцев" в Нагорном Карабахе поразили ракетой. В сообщении не привели деталей, когда это произошло, но отметили, что ракета, вероятно, азербайджанская.
В ролике показаны люди в форме, они начинают бежать, заметив дым. Видны казармы и российские флаги. Один из солдат невозмутимо продолжает идти, потому что у него заняты руки. Также слышны слова на русском: "все, наш склад в *бали".
Пожар после прилета ракеты на складе россиян в Нагорном Карабахе: смотрите видео
Что происходит в Нагорном Карабахе сейчас
- Армянская оппозиция объявила о ежедневных протестах против правительства. Они будут в Ереване на площади Республики. Время от времени там происходят стычки между протестующими и полицейскими. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Совбез ООН направить миротворческий контингент в Карабах.
- 20 сентября в Нагорном Карабахе ликвидировали заместителя командующего "миротворческими" силами России по военно-политической работе Ивана Ковгана. Что интересно, ранее он был заместителем командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе в городе Гаджиево Мурманской области. Это удивительное назначение произошло всего лишь два месяца назад. Один из офицеров Северного флота даже посетовал, что Ковган был военным моряком, а "погиб в горах от предательской пули".
- В тот день в Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с так называемыми российскими "миротворцами". От полученных травм те погибли на месте. Россияне якобы возвращались из наблюдательного пункта, когда по транспортному средству открыли огонь из стрелкового оружия возле населенного пункта Чанкатах.