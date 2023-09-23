Ситуация в Нагорном Карабахе и Армении не так горяча, как несколько дней назад. Незаконные вооруженные формирования слагают оружие, а Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета Азербайджана.

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Горит склад россиян

Телеграм-канал NEXTA обнародовал видео того, как склад боеприпасов "российских миротворцев" в Нагорном Карабахе поразили ракетой. В сообщении не привели деталей, когда это произошло, но отметили, что ракета, вероятно, азербайджанская.

В ролике показаны люди в форме, они начинают бежать, заметив дым. Видны казармы и российские флаги. Один из солдат невозмутимо продолжает идти, потому что у него заняты руки. Также слышны слова на русском: "все, наш склад в *бали".

Пожар после прилета ракеты на складе россиян в Нагорном Карабахе: смотрите видео

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