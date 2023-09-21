Российский автомобиль УАЗ, в котором находился Ковган, был расстрелян. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Нагорном Карабахе убили заместителя командующего "миротворческими" силами России

Как стало известно, капитан 1-го ранга Иван Ковган был ликвидирован 20 сентября этого года в Нагорном Карабахе. Мужчина погиб за три дня до своего 53-го дня рождения.

Должность Ивана Ковгана – заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе (город Гаджиево Мурманской области).

Офицер Северного флота России Андрей Лузик пожаловался, что Ковган был военным моряком, а "погиб в горах от предательской пули".



Ивана Ковгана ликвидировали 20 сентября / фото из соцсетей

Кроме того, также сообщается о ликвидации двух полковников и двух подполковников.

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