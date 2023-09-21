Російський автомобіль УАЗ, в якому перебував Ковган, розстріляли. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Нагірному Карабасі вбили заступника командувача "миротворчих" сил Росії

Як стало відомо, капітана 1-го рангу Івана Ковгана ліквідували 20 вересня цього року у Нагірному Карабасі. Чоловік загинув за три дні до свого 53-го дня народження.

Посада Івана Ковгана – заступник командувача підводних сил Північного флоту з військово-політичної роботи (місто Гаджієво Мурманської області).

Офіцер Північного флоту Росії Андрій Лузік побідкався, що Ковган був військовим моряком, а "загинув у горах від зрадницької кулі".


Івана Ковгана ліквідували 20 вересня / фото із соцмереж

Окрім цього, також повідомляється про ліквідацію двох полковників та двох підполковників.

Авто із російськими "миротворцями" в Нагірному Карабаху обстріляли: що відомо

  • Нагадаємо, що 20 вересня у Нагірному Карабаху обстріляли автомобіль з так званими російськими "миротворцями". Від отриманих травм вони загинули на місці.
  • За даними пропагандистів, росіяни поверталися зі спостережного пункту, коли по транспортному засобу відкрили вогонь зі стрілецької зброї.
  • Зазначається, що стрілянина сталася біля населеного пункту Чанкатах. Від отриманих поранень усі російські "миротворці" загинули.