Російський автомобіль УАЗ, в якому перебував Ковган, розстріляли. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Дивіться також Капітуляція і припинення вогню: що відбувається у Нагірному Карабаху

У Нагірному Карабасі вбили заступника командувача "миротворчих" сил Росії

Як стало відомо, капітана 1-го рангу Івана Ковгана ліквідували 20 вересня цього року у Нагірному Карабасі. Чоловік загинув за три дні до свого 53-го дня народження.

Посада Івана Ковгана – заступник командувача підводних сил Північного флоту з військово-політичної роботи (місто Гаджієво Мурманської області).

Офіцер Північного флоту Росії Андрій Лузік побідкався, що Ковган був військовим моряком, а "загинув у горах від зрадницької кулі".



Івана Ковгана ліквідували 20 вересня / фото із соцмереж

Окрім цього, також повідомляється про ліквідацію двох полковників та двох підполковників.

Авто із російськими "миротворцями" в Нагірному Карабаху обстріляли: що відомо