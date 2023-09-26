Протесты не разрушают фашистские режимы: как россияне могут свергнуть Путина

Протесты против Путина и его режима в России невозможны из-за попыток россиян закрыть глаза на войну в Украине и мощный силовой блок, готовый подавить любое неповиновение. В то же время едва ли не единственным шансом свергнуть Путина российская оппозиция воспользоваться не готова.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, мирные протесты в стране-агрессорке сейчас невозможны, а единственной возможностью свергнуть Путина является вооруженное восстание.

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Россияне закрывают глаза на войну

Одним из показателей того, что в России испытывают усталость от войны, можно считать изменения в риторике российской пропаганды. Отдельные эксперты и даже сами российские пропагандисты начинают говорить о том, что Украину невозможно захватить за три дня.

Что же касается россиян в целом, то главным их настроением по поводу войны является отказ занимать собственную позицию. Большинство граждан страны-агрессорки, не имеющие возможности уехать за границу, пытаются спрятаться от "политики" и вообще не интересоваться происходящим.

Это можно увидеть по количеству просмотров пропагандистских передач, являющихся главными генераторами ненависти (к украинцам – 24 Канал). Их рейтинги сейчас сильно просели и откатились к концу третьего десятка (наиболее популярных телепередач – 24 Канал),

– отметил Яковенко.

Впрочем, у российской "усталости от политики" нет потенциала перерасти во что-то более радикальное, чем бегство от реальности.

Почему усталость от войны не перерастает в протесты

Главной причиной слабого противодействия путинскому режиму со стороны россиян является, по словам Яковенко, тотальное усиление "внутренней армии".

"Россия имеет две армии: одна из них сражается на оккупированных территориях Украины, а другая – это росгвардия, федеральная служба охраны и ФСБ. Эта "внутренняя армия" не уступает по численности "внешней", – предположил журналист.

Численность русской армии и силовиков: в конце 2010-х русская армия должна была насчитывать 1 миллион 13 тысяч кадровых военных, но в 2023 году оккупанты запланировали увеличить численность своих войск еще на 100 тысяч. Из них на оккупированных территориях Украины, по оценкам ГУР, находятся около 400 тысяч захватчиков. В то же время штатная численность росгвардии по состоянию на 2017 год – 340 тысяч человек.

Поскольку война с Украиной затянулась, Россия вынуждена существенно увеличивать свои расходы на оборону. Но в то же время Путин также активно выделяет дополнительные ресурсы на усиление той же росгвардии, которая должна подавлять протесты и восстания против его режима.

Именно поэтому Кремль передал в пользование росгвардии бронетехнику и вертолеты, а также – увеличивает ее численность благодаря присоединению бывших "вагнеровцев".

"Никаких возможностей для протеста у России нет. Фашистские режимы никогда не разрушались с помощью внутренних протестов. Отдельные россияне пытаются протестовать, но их быстро сажают в тюрьму", – отметил Яковенко.

Игорь Яковенко о возможностях свержения режима Путина: смотрите видео

Что может помочь уничтожить режим Путина

Российские силовые структуры способны подавлять протесты, однако мятеж Пригожина показал, что в России также возможно вооруженное восстание. И именно вокруг того, как организовать вооруженное восстание и вовлечь в него гражданское население, сейчас можно вести дискуссии.

"Эту проблему можно решить благодаря созданию на территории Украины серьезного военного подразделения из россиян, которые будут способны ценой своей жизни освободить Россию от фашистского режима. Это долгий путь, требующий, кроме политической воли Запада и Украины, еще и вовлеченности российской оппозиции. Но пока она не готова к этому", – подчеркнул журналист.

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