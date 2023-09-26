Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, мирні протести в країні-агресорці зараз неможливі, а єдиною можливістю скинути Путіна є збройне повстання.

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Росіяни закривають очі на війну

Одним із показників того, що в Росії відчувають втому від війни, можна вважати зміни в риториці російської пропаганди. Окремі експерти й навіть самі російські пропагандисти починають говорити про те, що Україну не можливо захопити за три дні.

Що ж стосується росіян в цілому, то головним їх настроєм щодо війни є відмова займати власну позицію. Більшість громадян країни-агресорки, які не мають можливості виїхати за кордон, намагаються заховатися від "політики" й взагалі не цікавитися тим, що відбувається.

Це можна побачити за кількістю переглядів пропагандистських передач, які є головними генераторами ненависті (до українців – 24 Канал). Їхні рейтинги зараз сильно просіли й вони відкотилися до кінця третього десятка (найпопулярніших телепередач – 24 Канал),

– зазначив Яковенко.

Втім, у російської "втоми від політики" не має потенціалу перерости у щось більш радикальне, аніж втеча від реальності.

Чому втома від війни не переростає у протести

Головною причиною слабкої протидії путінському режиму з боку росіян є, за словами Яковенка, є тотальне посилення "внутрішньої армії".

"Росія має дві армії: одна з них воює на окупованих територіях України, а інша – це росгвардія, федеральна служба охорони та ФСБ. Ця "внутрішня армія" не поступається за чисельністю "зовнішній", – припустив журналіст.

Чисельність російської армії та силовиків: наприкінці 2010-х російська армія мала налічувати 1 мільйон 13 тисяч кадрових військових, але у 2023 році окупанти запланували збільшити чисельність своїх військ ще на 100 тисяч. З них на окупованих територіях України, за оцінками ГУР, перебувають до 400 тисяч загарбників. Водночас штатна чисельність росгвардії станом на 2017 рік – 340 тисяч осіб.

Через те, що війна з Україною затягнулася, Росія змушена суттєво збільшувати свої витрати на оборону. Але водночас Путін також активно виділяє додаткові ресурси на посилення тієї ж росгвардії, що має придушувати протести та заколоти проти його режиму.

Саме тому Кремль передав у користування росгвардії бронетехніку та гелікоптери, а також – збільшує її чисельність завдяки приєднанню колишніх "вагнерівців".

"Ніяких можливостей для протесту в Росії немає. Фашистські режими ніколи не знищували за допомогою внутрішніх протестів. Окремі росіяни намагаються протестувати, але їх швидко садять у в'язниці", – зазначив Яковенко.

Ігор Яковенко про можливості повалення режиму Путіна: дивіться відео

Що може допомогти знищити режим Путіна

Російські силові структури здатні придушувати протести, однак заколот Пригожина показав, що в Росії також можливе збройне повстання. І саме довкола того, як організувати збройне повстання й залучити до нього цивільне населення, зараз можна вести дискусії.

"Цю проблему можна вирішити завдяки створенню на території України серйозного військового підрозділу з росіян, що будуть здатними ціною свого життя звільнити Росію від фашистського режиму. Однак це довгий шлях, який потребує, окрім політичної волі Заходу та України, ще й залученості російської опозиції. Але поки що вона не готова до цього", – підкреслив журналіст.

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