Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий експерт Давид Шарп, який припустив, що під час атаки ракети зайшли на Севастополь з боку гір, в той час, як росіяни очікували їх з боку моря.

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Створили проблеми ППО ворога

Місцевість в районі Севастополя специфічна, і традиційно удару по місту росіяни чекали з Чорного моря, звідти його легше відбити.

А заходження ракет з незручної для систем ППО противника напрямку, де є "мертві зони" та де кількісно не вистачає систем протиповітряної оборони, завжди краще,

– зазначив військовий експерт.

Завдання сторони, що атакує, створити російській ППО щонайбільше проблем. До того, як були завданні атаки на командний пункт Чорноморського флоту, а потім й штаб, відбулися системні удари на півдні Херсонської області та на узбережжі Криму.

Завдяки цьому були пробиті певні проломи у системі ППО росіян, і тільки тоді були здійснені удари по судноремонтному заводу, де були влучання у ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону", а далі – удари по штабах.

"В цьому є закономірність: спочатку влучення по системах ППО, а потім по військових об'єктах. І коли є можливість застосувати ракети Storm Shadow та SCALP у найбільш незручний для противника спосіб, це здійснюється. І маршрути ударів – одна з головних складових у такому підході", – наголосив Шарп.

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Використовуються цілі-пастки

Це є комплексною операцією, успіх якої досягається системними діями. Адже, крім того, українські сили можливо використовували ще й цілі-пастки.

Росіяни заявляли, що збили в одному випадку 8 ракет з 10, а в іншому 5 з 6. В цих випадках, на думку військового експерта, вони ймовірно навіть не намагалися збрехати, як роблять це зазвичай. А коли запускають цілі-пастки, то їхнє ураження може бути сприйняте за успішне відбиття тривоги.

Також в момент атаки інші системи ППО, які розташовані ближче до фронту, намагаються одночасно атакувати ракети Storm Shadow протирадарними ракетами, щоб порушити функціонування або ж уразити крилаті ракети.

"В цьому сенсі велике значення має ще й розвідувальна складова, без якої теж неможливий успіх подібних комплексних операцій", – підкреслив Давид Шарп.

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