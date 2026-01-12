"Одразу підписують контракти": Кремль пішов на жорстокі методи поповнення війська

Росії потрібно постійно поновлювати своє військо через великі втрати. Тому там вдаються до інколи сумнівних способів, щоб примусити росіян підписувати контракт і йти воювати в Україну.

Про це 24 Каналу розповів начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко, наголосивши, що у країні-агресорці також промивка мозку працює настільки сильно, що у Росії постійно є нові ресурси, нові контрактники. Більшість з них – із тюрми.

Як росіян змушують підписувати контракт?

Гриценко зазначив, що один з російських полонених, хлопець 2006 року народження, розповів, якось покурив дещо заборонене, його зловили і посадили за ґрати на п'ять років. І вже у СІЗО він підписав контракт і пішов воювати.

У Росії сильно ускладнюють життя цивільному населенню, дають величезні терміни покарання за будь-які правопорушення, зокрема за бійку. Ще один полонений, за словами начальник штабу, зізнався, що за це правопорушення його посадили на три роки і він також підписав контракт.

"У такий спосіб росіяни створюють умови, які змушують будь-кого, хто потрапляє зараз за будь-який вчинок за ґрати, одразу підписувати контракт. Їм пояснюють, або помреш у тюрмі, або маєш шанс вижити на війні. Але шанс вижити на війні у них мінімальний", – наголосив він.

До слова. За останню добу станом на 12 січня ворог втратив 1 060 одиниць особового складу. А від початку повномасштабного вторгнення було лікідовано близько 1 220 000 осіб.

Для того щоб вижити у цій ситуації, їм треба або здатися в полон, або затрьохсотитися на під'їзді до місця ведення бойових дій. Проте ресурс живої сили у Росії, на його думку, величезний через велику кількість населення, і застосовують його росіяни максимально.

Як українські сили зупиняють просування ворога на броньованій техніці?

Водночас спорядженням, як зауважив Гриценко, російські військові мають забезпечувати себе самостійно. Як розповідали полонені, їх ставили перед фактом у російській армії.

Бажаєш мати круту форму, купи її собі сам. Хочеш мати класний приціл тепловізійного бачення, мотоциклі чи РЕБ, купи його. Вони отримують якісь виплати за підписання контракту і майже всі ці кошти витрачають на екіпіровку. Іноді це в добровільному порядку, іноді – у примусовому,

– наголосив Микола Гриценко.

Також росіяни, за його словами, почали останнім часом активно застосовувати броньовану техніку, самопальні автомобілі, обварені незрозумілим залізом. Траплялися навіть мостоукладники, які противник намагався застосовувати саме на Покровському напрямку, щоб прорватися. Тому проблем з технікою ворог не має.

Ви можете долучитися до збору на антишахедні дрони для бригади НГУ "Рубіж". Задонатити українським захисникам можна за цим посиланням.

"Раз на тиждень вони вибудовуються у колони і намагаються прорватися. Проте бригада "Рубіж" і сусідні бригади ці спроби ворога зупиняють ще на його території", – зазначив начальник штабу.

Він додав, що росіяни навіть не доїжджають до лінії бойового зіткнення, завдяки надзвичайно ефективній роботі українських дронів.

Як росіяни намагаються поповнювати своє військо?