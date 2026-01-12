"Сразу подписывают контракты": Кремль пошел на жестокие методы пополнения войска
- Россия использует сомнительные методы для пополнения армии, заставляя людей из тюрем подписывать военные контракты.
- Украинские силы эффективно останавливают попытки российских войск прорваться, благодаря использованию дронов и других средств.
России нужно постоянно обновлять свое войско из-за больших потерь. Поэтому там прибегают к иногда сомнительным способам, чтобы заставить россиян подписывать контракт и идти воевать в Украину.
Об этом 24 Каналу рассказал начальник штаба 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, что в стране-агрессоре также промывка мозга работает настолько сильно, что в России постоянно есть новые ресурсы, новые контрактники. Большинство из них – из тюрьмы.
К теме Россияне продвигаются в Покровске и Гуляйполе и нацелились на Краматорск: как изменилась линия фронта за неделю
Как россиян заставляют подписывать контракт?
Гриценко отметил, что один из российских пленных, парень 2006 года рождения, рассказал, что как-то покурил кое-что запрещенное, его поймали и посадили за решетку на пять лет. Уже в СИЗО он подписал контракт и пошел воевать.
В России сильно усложняют жизнь гражданскому населению, дают огромные сроки наказания за любые правонарушения, в частности за драку. Еще один пленный, по словам начальник штаба, признался, что за это правонарушение его посадили на три года и он также подписал контракт.
"Таким образом россияне создают условия, которые заставляют любого, кто попадает сейчас за любой поступок за решетку, сразу подписывать контракт. Им объясняют, или умрешь в тюрьме, или имеешь шанс выжить на войне. Но шанс выжить на войне у них минимальный", – подчеркнул он.
К слову. За последние сутки по состоянию на 12 января враг потерял 1 060 единиц личного состава. А с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано около 1 220 000 человек.
Для того чтобы выжить в этой ситуации, им надо или сдаться в плен, или затрехсотиться на подъезде к месту ведения боевых действий. Однако ресурс живой силы в России, по его мнению, огромный из-за большого количества населения, и применяют его россияне максимально.
Как украинские силы останавливают продвижение врага на бронированной технике?
В то же время снаряжением, как заметил Гриценко, российские военные должны обеспечивать себя самостоятельно. Как рассказывали пленные, их ставили перед фактом в российской армии.
Хочешь иметь крутую форму, купи ее себе сам. Хочешь иметь классный прицел тепловизионного видения, мотоцикле или РЭБ, купи его. Они получают какие-то выплаты за подписание контракта и почти все эти средства тратят на экипировку. Иногда это происходит в добровольном порядке, иногда – в принудительном,
– отметил Николай Гриценко.
Также россияне, по его словам, начали в последнее время активно применять бронированную технику, самопальные автомобили, обваренные непонятным железом. Случались даже мостоукладчики, которые противник пытался применять именно на Покровском направлении, чтобы прорваться. Поэтому проблем с техникой враг не имеет.
Вы можете присоединиться к сбору на антишахедные дроны для бригады НГУ "Рубеж". Задонатить украинским защитникам – по этой ссылке.
"Раз в неделю они выстраиваются в колонны и пытаются прорваться. Однако бригада "Рубеж" и соседние бригады эти попытки врага останавливают еще на его территории", – отметил начальник штаба.
Он добавил, что россияне даже не доезжают до линии боевого соприкосновения, благодаря чрезвычайно эффективной работе украинских дронов.
Как россияне пытаются пополнять свое войско?
Противнику, по словам генерала армии Николая Маломужа, все труднее набирать людей из-за больших потерь. Поэтому он прибегает к беспрецедентным шагам, чтобы пополнять их. В частности, в России объявили круглогодичный призыв, который ранее действовал весной и осенью. Таким образом россияне хотят вербовать население на контракты. Также они обращают внимание, по его словам, на должников, на тех, у кого правонарушения, на зэков, работников.
Также глава ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что в призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году, о чем издал соответствующий указ Путин, нет ничего необычного. В России сборы происходят постоянно. Он отметил, что на таких сборах резервистов пытается завербовать личный состав на заключение контрактов, которые предлагают и призывникам, и резервистам.
В то же время редактор "Медиазоны" Дмитрий Трещанин рассказал, что в России определенные органы власти должны привлечь определенное количество людей, чтобы отправить их на фронт. Каждый российский чиновник должен "вылезти из кожи", но выполнить этот план. На фоне этого в России появилось большое количество коммерческих организаций, которые получают комиссию за привлечение людей в армию.