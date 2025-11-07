У повітряному просторі Росії є дірки, ППО зосереджена біля фронту та Москви, – РНБО
- Росія стикається з дефіцитом засобів протиповітряної оборони, зосередивши основні сили біля фронту та Москви, що створює прогалини в повітряному просторі.
- Останнім часом у Росії зазнали уражень декілька нафтопереробних заводів та енергетичних об’єктів, включно з підстанціями та ТЕЦ.
Росія стикається з дефіцитом засобів протиповітряної оборони. Основну кількість ППО країна-агресорка зосередила вздовж лінії фронту та навколо Москви.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
Читайте також Найбільша небезпека для Росії: як влаштувати блекаут у Москві та якими будуть наслідки
З якими проблемами стикаються росіяни?
Протягом останнього часу в Росії горіли або зазнавали пошкоджень кілька нафтопереробних заводів – зокрема Волгоградський (призупинив роботу), Кстовський, Саратовський (також тимчасово зупинявся), Туапсинський, Марійський та Рязанський.
Крім того, уражень зазнали низка енергетичних об’єктів, серед яких підстанції, Костромська ГРЕС, ТЕЦ в Орлі та інші.
За словами Андрія Коваленка, зараз у Росії спостерігається дефіцит систем протиповітряної оборони. Знищуються як комплекси С-300 і С-400, так і численні "Панцирі", які прикривали стратегічні об'єкти. Основна частина ППО зосереджена поблизу фронту та Москви, що створює значні прогалини в повітряному просторі країни.
Для розуміння, більшість росіян в країні взагалі не захищені Путіним, хоча він постійно обіцяв безпеку кожному,
– написав керівник ЦПД.
Коваленко підкреслив, що будь-які випробування комплексів "Ярс", анекдоти Путіна про ядерну торпеду "Посейдон" та ракети "Буревісник" з "Орешником" виглядають комічно на тлі повної прострілюваності Росії.
У Росії регулярно лунають вибухи: останні новини
Уночі 6 листопада безпілотники атакували теплову електростанцію у Волгорєченську. Вона є однією з найбільших теплових електростанцій Росії, яка посідає третє місце за встановленою потужністю та виробляє близько 1,5 % від загального обсягу виробленої в країні-агресорці електроенергії.
Під ударом також опинився Башкортостан. У місті Стерлітамак безпілотник влучив по території Стерлітамакського нафтохімічного заводу.
Серія вибухів пролунала і в російському Волгограді. Місцеві бачили спалахи у районі нафтопереробного заводу. Також відомо про пошкодження в одному з районів міста.