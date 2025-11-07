В воздушном пространстве России есть дыры, ПВО сосредоточена возле фронта и Москвы, – СНБО
- Россия сталкивается с дефицитом средств противовоздушной обороны, сосредоточив основные силы у фронта и Москвы, что создает пробелы в воздушном пространстве.
- В последнее время в России получили поражения несколько нефтеперерабатывающих заводов и энергетических объектов, включая подстанции и ТЭЦ.
Россия сталкивается с дефицитом средств противовоздушной обороны. Основное количество ПВО страна-агрессор сосредоточила вдоль линии фронта и вокруг Москвы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.
Читайте также Самая большая опасность для России: как устроить блэкаут в Москве и какими будут последствия
С какими проблемами сталкиваются россияне?
В последнее время в России горели или получали повреждения несколько нефтеперерабатывающих заводов – в частности Волгоградский (приостановил работу), Кстовский, Саратовский (также временно останавливался), Туапсинский, Марийский и Рязанский.
Кроме того, поражениям подверглись ряд энергетических объектов, среди которых подстанции, Костромская ГРЭС, ТЭЦ в Орле и другие.
По словам Андрея Коваленко, сейчас в России наблюдается дефицит систем противовоздушной обороны. Уничтожаются как комплексы С-300 и С-400, так и многочисленные "Панцири", которые прикрывали стратегические объекты. Основная часть ПВО сосредоточена вблизи фронта и Москвы, что создает значительные пробелы в воздушном пространстве страны.
Для понимания, большинство россиян в стране вообще не защищены Путиным, хотя он постоянно обещал безопасность каждому,
– написал руководитель ЦПД.
Коваленко подчеркнул, что любые испытания комплексов "Ярс", анекдоты Путина о ядерной торпеде "Посейдон" и ракетах "Буревестник" с "Орешником" выглядят комично на фоне полной простреливаемости России.
В России регулярно раздаются взрывы: последние новости
Ночью 6 ноября беспилотники атаковали тепловую электростанцию в Волгореченске. Она является одной из крупнейших тепловых электростанций России, которая занимает третье место по установленной мощности и производит около 1,5 % от общего объема производимой в стране-агрессоре электроэнергии.
Под ударом также оказался Башкортостан. В городе Стерлитамак беспилотник попал по территории Стерлитамакского нефтехимического завода.
Серия взрывов прогремела и в российском Волгограде. Местные видели вспышки в районе нефтеперерабатывающего завода. Также известно о повреждениях в одном из районов города.