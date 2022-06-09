У Росії нелюди підірвали ведмедя заради забави: обурливе відео

Росіяни вбивають все живе не тільки в Україні, куди вдерлися з кривавою та невиправданою війною. Жителі Росії коять звірства навіть у себе вдома.

Росіяни цинічно зняли на відео вбивство ведмедя

У російських соціальних мережах з'явилися жахливі кадри, як росіяни жорстоко вбили ведмедя. Хижий звір став непроханим гостем селища, ймовірно в Якутії.

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Росіяни дочекалися, коли ведмідь підійде до каструлі з вибухівкою, після чого підірвали тварину. У Росії вже припускають, що тварину вбили через самозахист.

Однак увесь процес цинічно зняли на камеру, що може свідчити про те, що ведмедя вбили заради розваги.

Відео, як у Росії підірвали ведмедя (Увага, відео містить вразливі кадри)

Звірства росіян над тваринами

На жаль, через війну українці пересвідчилися, що російські військові позбавлені елементарних людських цінностей. Окрім знущань з людей, вони вчиняли звірства над тваринами.

Факти звірстві російських військових почали фіксувати після того, як було деокуповано Київську область. Російські окупанти масово та жорстоко вбивали тварин.

Наприклад, у Гостомелі загарбники цинічно спалили стайню, в якій було понад 30 коней.

Багато фактів звірств вдалося встановити завдяки перехопленим розмовам. Зокрема, стало відомо, що росіяни їли домашніх тварин.

Після того, як росіяни винищили всіх гусей та курей, вони перейшли на собак. Один з військових з Росії у розмові хвалився, що вони приготували алабая.

Моторошні наслідки звірств росіян зафіксували й у Ворзелі, що на Київщині. Там від собаки після звірств окупантів залишилися тільки лапи, які росіяни прибили до драбини.

Відомо, що російські військові жорстоко вішали собак за допомогою шурупів, після чого "розбирали" нещасних песиків та їли їх. Страшно й те, що загарбники залишили рештки тварин посеред подвір'я.

Нещодавно Службі безпеки України вдалося перехопити чергову розмову російських окупантів. Переписка російських окупантів у Херсонській області засвідчила, що вони з'їли йоркширського тер'єра.

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