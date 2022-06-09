Росіяни цинічно зняли на відео вбивство ведмедя
У російських соціальних мережах з'явилися жахливі кадри, як росіяни жорстоко вбили ведмедя. Хижий звір став непроханим гостем селища, ймовірно в Якутії.
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Росіяни дочекалися, коли ведмідь підійде до каструлі з вибухівкою, після чого підірвали тварину. У Росії вже припускають, що тварину вбили через самозахист.
Однак увесь процес цинічно зняли на камеру, що може свідчити про те, що ведмедя вбили заради розваги.
Відео, як у Росії підірвали ведмедя (Увага, відео містить вразливі кадри)
Звірства росіян над тваринами
- На жаль, через війну українці пересвідчилися, що російські військові позбавлені елементарних людських цінностей. Окрім знущань з людей, вони вчиняли звірства над тваринами.
- Факти звірстві російських військових почали фіксувати після того, як було деокуповано Київську область. Російські окупанти масово та жорстоко вбивали тварин.
- Наприклад, у Гостомелі загарбники цинічно спалили стайню, в якій було понад 30 коней.
- Багато фактів звірств вдалося встановити завдяки перехопленим розмовам. Зокрема, стало відомо, що росіяни їли домашніх тварин.
- Після того, як росіяни винищили всіх гусей та курей, вони перейшли на собак. Один з військових з Росії у розмові хвалився, що вони приготували алабая.
- Моторошні наслідки звірств росіян зафіксували й у Ворзелі, що на Київщині. Там від собаки після звірств окупантів залишилися тільки лапи, які росіяни прибили до драбини.
- Відомо, що російські військові жорстоко вішали собак за допомогою шурупів, після чого "розбирали" нещасних песиків та їли їх. Страшно й те, що загарбники залишили рештки тварин посеред подвір'я.
- Нещодавно Службі безпеки України вдалося перехопити чергову розмову російських окупантів. Переписка російських окупантів у Херсонській області засвідчила, що вони з'їли йоркширського тер'єра.
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