Россияне цинично сняли на видео убийство медведя

В русских социальных сетях появились ужасные кадры, как россияне жестоко убили медведя. Хищный зверь стал незваным гостем поселка, вероятно в Якутии.

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Русские дождались, когда медведь подойдет к кастрюле со взрывчаткой, после чего взорвали животное. В России уже предполагают, что животное убили из-за самозащиты.

Однако весь процесс цинично сняли на камеру, что может свидетельствовать, что медведя убили ради развлечения.

Видео, как в России взорвали медведя (Внимание, видео содержит уязвимые кадры)

Зверства россиян над животными

К сожалению, из-за войны украинцы убедились, что российские военные лишены элементарных человеческих ценностей. Кроме издевательств над людьми, они совершали зверства над животными.

Факты о зверстве российских военных начали фиксировать после того, как была деоккупирована Киевская область. Российские оккупанты массово и жестоко убивали животных .

К примеру, в Гостомеле захватчики цинично сожгли конюшню , в которой было более 30 лошадей.

Многие факты зверств удалось установить благодаря перехваченным разговорам. В частности стало известно, что россияне ели домашних животных.

После того как россияне истребили всех гусей и кур, они перешли на собак. Один из военных из России в разговоре хвастался, что они приготовили алабая .

Жуткие последствия зверств россиян зафиксировали и в Ворзеле Киевской области. Там от собаки после зверств кафиров остались только лапы, которые россияне прибили к лестнице.

Известно, что российские военные жестоко вешали собак с помощью шурупов, после чего разбирали несчастных собачек и ели их. Страшно и то, что захватчики оставили останки животных посреди двора.

Недавно Службе безопасности Украины удалось перехватить очередной разговор российских кафиров. Переписка российских оккупантов в Херсонской области показала, что они съели йоркширский терьер .

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