Гроші не допоможуть: яка важлива галузь у Росії на межі краху

Все більше з'являється новин про аварійні ситуації на бортах російських літаків. Це показник того, що санкції впливають на країну-агресорку. Далі ситуація, ймовірно, лише погіршуватиметься, бо росіянам не вдається самостійно розвивати цю галузь.

Військовий аналітик Ян Матвєєв розповів 24 Каналу, що експерти передбачали проблеми для російської авіації вже давно. Все тому, що ця галузь потребує постійної співпраці з іншими країнами.

Чому російська авіація занепадає?

Ян Матвєєв підкреслив, аби літаки справно працювали необхідно регулярно їх обслуговувати та оновлювати комплектацію. Це мають робити фахівці, які детально знають всю систему.

Основний парк російських літаків – це іноземні виробники. Однак від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України західні компанії заборонили росіянам використовувати свої літаки. Кремль проігнорував це.

Як наслідок, нормально обслуговувати ці літаки неможливо, тому вони поступово ламаються. Важливо, що російська влада розказує казки, мовляв, скоро будуть вітчизняні повітряні судна із виключно російських деталей. Але за останні роки було збудовано лише 2 чи 3 літаки,

– сказав військовий аналітик.

Такі темпи зовсім не покривають запити Росії. Основна проблема полягає в тому, що росіянам ніде брати деталі для виготовлення власних літаків, адже ніхто не передбачав, що колись на Москву будуть накладені санкції, які унеможливлюватимуть співпрацю з іноземними виробниками.

Тому авіаційна галузь у Росії дуже сильно страждає і поступово деградуватиме все більше. Це наслідки війни. На думку Яна Матвєєва, навіть російські гроші не допоможуть це виправити.

Які у Росії проблеми через війну в Україні?