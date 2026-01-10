Деньги не помогут: какая важная отрасль в России на грани краха

Все больше появляется новостей об аварийных ситуациях на бортах российских самолетов. Это показатель того, что санкции влияют на страну-агрессора. Далее ситуация, вероятно, будет только ухудшаться, потому что россиянам не удается самостоятельно развивать эту отрасль.

Военный аналитик Ян Матвеев рассказал 24 Каналу, что эксперты предвидели проблемы для российской авиации уже давно. Все потому, что эта отрасль требует постоянного сотрудничества с другими странами.

Почему российская авиация приходит в упадок?

Ян Матвеев подчеркнул, чтобы самолеты исправно работали необходимо регулярно их обслуживать и обновлять комплектацию. Это должны делать специалисты, которые детально знают всю систему.

Основной парк российских самолетов – это иностранные производители. Однако с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины западные компании запретили россиянам использовать свои самолеты. Кремль проигнорировал это.

Как следствие, нормально обслуживать эти самолеты невозможно, поэтому они постепенно ломаются. Важно, что российские власти рассказывает сказки, мол, скоро будут отечественные воздушные суда с исключительно российских деталей. Но за последние годы было построено только 2 или 3 самолета,

– сказал военный аналитик.

Такие темпы совсем не покрывают запросы России. Основная проблема заключается в том, что россиянам негде брать детали для изготовления собственных самолетов, ведь никто не предполагал, что когда-то на Москву будут наложены санкции, которые сделают невозможным сотрудничество с иностранными производителями.

Поэтому авиационная отрасль в России очень сильно страдает и постепенно будет деградировать все больше. Это последствия войны. По мнению Яна Матвеева, даже российские деньги не помогут это исправить.

Какие у России проблемы из-за войны в Украине?