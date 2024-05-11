Як росіяни використовують літаки А-50 після втрати одного із бортів

Україна продовжує нищити російську авіацію. Зокрема. нашим військовим навіть вдалося збити два літаки А-50.

Згідно з офіційними даними Генштабу та ГУР, у 2024 році Сили Опору знищили та вразили цілу низку російських літаків: мовиться не лише про застосування далекобійних комплексів ППО, але й про атаки на ворожі аеродроми за допомогою безпілотників. У ексклюзивному тексті 24 Каналу йдеться, що все одно не можна стверджувати, що всі ці удари серйозно вплинули на здатність окупантів завдавати ударів по військових та цивільних об'єктах України.

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Як тепер використовують А-50

Авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко розповів, що фактично єдиними дійсно болісними втратами ворога за цей рік було знищення літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. За його словами, збиття стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, на жаль, не спричинило такого серйозного психологічного впливу на росіян, як, наприклад, втрата крейсера "Москва" чи потоплення десантних кораблів.

Водночас ураження ДРЛВ є принциповим. Перший А-50 воєнні злочинці втратили за понад 100 кілометрів від нашого кордону, другий – за 250. Із урахуванням того, що зона огляду такого борта сягає приблизно 300 кілометрів, росіяни повстали перед вибором: або ризикувати іншими рідкісними машинами, або ж пересувати ці літаки на роботу з глибини своєї території із можливістю бачити лише лінію бойового зіткнення.

Тож зараз росіяни фактично й використовують А-50 практично лише для ППО Криму. Коли мають підозру, що ми будемо завдавати ударів з Су-24 по півострову, вони приганяють на кілька днів борт ДРЛВ "побовтатися" у повітрі. При чому прилітає він не зі своєї основної бази в Івановому, а з Ахтубінська, який використовується як своєрідний тимчасовий оперативний аеродром,

– додає експерт.

Немає конкретного рішення

Станом на зараз у Москві досі не ухвалили рішення щодо використання А-50. Забути про них як про дуже зручний засіб розвідки або ж ризикувати. При цьому у випадку втрати бортів замінити їх загарбникам буде дуже важко, оскільки все, що пов'язане зі складною радіоелектронікою, є болючим місцем для путінських інженерів.

Кількість А-50 є вкрай обмеженою, а літак, який планувався їм на заміну – А-100 "Прем'єр" за великим рахунком ще проходить випробування, та й взагалі є більше штучним виробом, ніж масовим.

Романенко також розповів, що наші оборонці, до речі, були близькі до ураження цього літака під час атаки по Таганрогу. Безпілотник прилетів у те місце, де напередодні стояв цей борт, але росіяни перед цим чомусь завели його в ангар.

Над Азовським морем знищували А-50