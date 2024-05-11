Как россияне используют самолеты А-50 после потери одного из бортов

Украина продолжает уничтожать российскую авиацию. В частности. нашим военным даже удалось сбить два самолета А-50.

Согласно официальным данным Генштаба и ГУР, в 2024 году Силы сопротивления уничтожили и поразили целый ряд российских самолетов: говорится не только о применении дальнобойных комплексов ПВО, но и об атаках на вражеские аэродромы с помощью беспилотников. В эксклюзивном тексте 24 Канала говорится, что все равно нельзя утверждать, что все эти удары серьезно повлияли на способность оккупантов наносить удары по военным и гражданским объектам Украины.

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Как теперь используют А-50

Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко рассказал, что фактически единственными действительно болезненными потерями врага за этот год было уничтожение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По его словам, сбитие стратегического бомбардировщика Ту-22М3, к сожалению, не повлекло такого серьезного психологического воздействия на россиян, как, например, потеря крейсера "Москва" или потопление десантных кораблей.

В то же время поражение ДРЛО является принципиальным. Первый А-50 военные преступники потеряли в более чем 100 километрах от нашей границы, второй – за 250. С учетом того, что зона обзора такого борта достигает примерно 300 километров, россияне встали перед выбором: или рисковать другими редкими машинами, или же передвигать эти самолеты на работу из глубины своей территории с возможностью видеть только линию боевого соприкосновения.

Поэтому сейчас россияне фактически и используют А-50 практически только для ПВО Крыма. Когда имеют подозрение, что мы будем наносить удары с Су-24 по полуострову, они пригоняют на несколько дней борт ДРЛО "поболтаться" в воздухе. Причем прилетает он не со своей основной базы в Иваново, а из Ахтубинска, который используется как своеобразный временный оперативный аэродром,

– добавляет эксперт.

Нет конкретного решения

По состоянию на сейчас, в Москве до сих пор не приняли решение об использовании А-50. Забыть о них как об очень удобном средстве разведки или же рисковать. При этом в случае потери бортов заменить их захватчикам будет очень трудно, поскольку все, что связано со сложной радиоэлектроникой, является больным местом для путинских инженеров.

Количество А-50 является крайне ограниченным, а самолет, который планировался им на замену – А-100 "Премьер" по большому счету еще проходит испытания, и вообще является больше штучным изделием, чем массовым.

Романенко также рассказал, что наши оборонцы, кстати, были близки к поражению этого самолета во время атаки по Таганрогу. Беспилотник прилетел в то место, где накануне стоял этот борт, но россияне перед этим почему-то завели его в ангар.

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