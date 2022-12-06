Росія змінила риторику фейків: чого домагається Кремль та як протидіяти
Російські пропагандисти змінили риторику фейків щодо України. Зараз вони активно намагаються розсварити українське суспільство, яке демонструє єдність у боротьбі проти окупантів.
Про це 24 каналу розповіла медіаекспертка та фактчекерка Альона Романюк. За її словами, на початку повномасштабного вторгнення так звані російські "медіа" закидали в український інформаційний простір безліч неадекватних фейків 5 – 10 річної давності. Так вони хотіли максимально дезорієнтувати людей.
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Зараз ситуація дещо змінилася
Як наголошує Романюк, зараз риторика фейків російської пропаганди змінилася. Це сталося через регулярні поразки окупантів на фронті.
В Україні є низка проблемних питань, які поляризують суспільство. Росія за допомогою ботів та різних так званих "блогерів", "експертів" намагається максимально поляризувати українське суспільство та підірвати віру в перемогу,
– зазначила Романюк.
Крім того, пропагандисти намагаються "працювати" в різних напрямках:
- Дискредитація ЗСУ. Пропагандисти розповідають, що ЗСУ часто незабезпечені, а ще й нібито влаштовують різні звірства.
- Дискредитація української влади. Це триває упродовж всієї повномасштабної війни. Вони постійно розповідають щось на кшталт "навіщо вам ці клоуни", "йдіть до нас" тощо.
- Дискредитація волонтерів. Пропагандисти намагаються переконати, що волонтери нібито крадуть і наживаються на донатах людей.
- Дискредитація українських біженців. Росіяни регулярно розповідають різноманітні фейки, що нібито біженці влаштовують конфлікти, б'ють когось тощо.
Російська пропаганда – багатоголова гідра, яка має багато отруйних голів. Вони намагаються викривити сприйняття об'єктивної дійсності,
– підкреслила Романюк.
Російські фейки просочуються в кожну сферу життя. Зараз, до прикладу, вони активно намагаються вкинути різні брехливі тези, що "влада продає електроенергію" тощо. І це складно спростувати, адже більшість українців – не енергетики. І мало що розуміють в тому, як працює енергосистема.
Як змінилася російська пропаганда з початку повномасштабної війни – розповіла Романюк: дивіться відео
Як не попадатися на російські фейки
Надзвичайно важливо не читати анонімні телеграм-канали, де часто вкидають таку інформацію. Важливо читати офіційні ресурси української влади. Не варто забувати і про ЗМІ, які мають адекватну репутацію.
Візьміть до уваги правило "чашки чаю". Коли отримуєте інформацію, яку закликають терміново поширити, йдіть на кухню без телефону і зробіть собі чай. Задумайтеся, чому від вас хочуть, щоб ви її поширили тощо,
– розповіла експертка.
Росіяни сильно піддаються пропагандистським наративам
- Як зазначив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, російська пропаганда має колосальний вплив на власних громадян. Цікаво, що саме вони зможуть переконати людей, що вихід військ з України – це перемога.
- Зараз окупанти активно поширюють свою пропаганду на Польщу. Вони просувають чергову брехню, що українці нібито серйозно загрожують польському суспільству.
- На думку російського правозахисника Марка Фейгіна, в країні-агресорці вже звучать думки, що Росія нічого не досягла масованими ракетними ударами. Так певні політичні еліти тестують настрої суспільства.