Росія змінила риторику фейків: чого домагається Кремль та як протидіяти

Російські пропагандисти змінили риторику фейків щодо України. Зараз вони активно намагаються розсварити українське суспільство, яке демонструє єдність у боротьбі проти окупантів.

Про це 24 каналу розповіла медіаекспертка та фактчекерка Альона Романюк. За її словами, на початку повномасштабного вторгнення так звані російські "медіа" закидали в український інформаційний простір безліч неадекватних фейків 5 – 10 річної давності. Так вони хотіли максимально дезорієнтувати людей.

До теми Зомбіленд Путіна: Кремль наказав "скромно" святкувати Новий рік і вербувати дітей

Зараз ситуація дещо змінилася

Як наголошує Романюк, зараз риторика фейків російської пропаганди змінилася. Це сталося через регулярні поразки окупантів на фронті.

В Україні є низка проблемних питань, які поляризують суспільство. Росія за допомогою ботів та різних так званих "блогерів", "експертів" намагається максимально поляризувати українське суспільство та підірвати віру в перемогу,

– зазначила Романюк.

Крім того, пропагандисти намагаються "працювати" в різних напрямках:

Дискредитація ЗСУ . Пропагандисти розповідають, що ЗСУ часто незабезпечені, а ще й нібито влаштовують різні звірства.

. Пропагандисти розповідають, що ЗСУ часто незабезпечені, а ще й нібито влаштовують різні звірства. Дискредитація української влади . Це триває упродовж всієї повномасштабної війни. Вони постійно розповідають щось на кшталт "навіщо вам ці клоуни", "йдіть до нас" тощо.

. Це триває упродовж всієї повномасштабної війни. Вони постійно розповідають щось на кшталт "навіщо вам ці клоуни", "йдіть до нас" тощо. Дискредитація волонтерів . Пропагандисти намагаються переконати, що волонтери нібито крадуть і наживаються на донатах людей.

. Пропагандисти намагаються переконати, що волонтери нібито крадуть і наживаються на донатах людей. Дискредитація українських біженців. Росіяни регулярно розповідають різноманітні фейки, що нібито біженці влаштовують конфлікти, б'ють когось тощо.

Російська пропаганда – багатоголова гідра, яка має багато отруйних голів. Вони намагаються викривити сприйняття об'єктивної дійсності,

– підкреслила Романюк.

Російські фейки просочуються в кожну сферу життя. Зараз, до прикладу, вони активно намагаються вкинути різні брехливі тези, що "влада продає електроенергію" тощо. І це складно спростувати, адже більшість українців – не енергетики. І мало що розуміють в тому, як працює енергосистема.

Як змінилася російська пропаганда з початку повномасштабної війни – розповіла Романюк: дивіться відео

Як не попадатися на російські фейки

Надзвичайно важливо не читати анонімні телеграм-канали, де часто вкидають таку інформацію. Важливо читати офіційні ресурси української влади. Не варто забувати і про ЗМІ, які мають адекватну репутацію.

Візьміть до уваги правило "чашки чаю". Коли отримуєте інформацію, яку закликають терміново поширити, йдіть на кухню без телефону і зробіть собі чай. Задумайтеся, чому від вас хочуть, щоб ви її поширили тощо,

– розповіла експертка.

Росіяни сильно піддаються пропагандистським наративам