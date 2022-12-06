Россия сменила риторику фейков: чего добивается Кремль и как противодействовать
Российские пропагандисты изменили риторику фейков по отношению к Украине. Сейчас они активно пытаются рассорить украинское общество, которое демонстрирует единство в борьбе против оккупантов.
Об этом 24 каналу рассказала медиаэкспертка и фактчекерша Алена Романюк. По ее словам, в начале полномасштабного вторжения так называемые российские "медиа" забросали в украинское информационное пространство множество неадекватных фейков 5 – 10-летней давности. Так они хотели максимально дезориентировать людей.
К теме Зомбиленд Путина: Кремль приказал "скромно" праздновать Новый год и вербовать детей
Сейчас ситуация несколько изменилась
Как подчеркивает Романюк, сейчас риторика фейков российской пропаганды изменилась. Это произошло из-за регулярных поражений оккупантов на фронте.
В Украине есть ряд проблемных вопросов, поляризующих общество. Россия с помощью ботов и разных так называемых "блогеров", "экспертов" пытается максимально поляризовать украинское общество и подорвать веру в победу,
– отметила Романюк.
Кроме того, пропагандисты пытаются "работать" по разным направлениям:
- Дискредитация ВСУ. Пропагандисты рассказывают, что ВСУ часто необеспеченные, а еще и якобы устраивают разные зверства.
- Дискредитация украинской власти. Это продолжается на протяжении всей полномасштабной войны. Они постоянно рассказывают "зачем вам эти клоуны", "идите к нам" и т.д.
- Дискредитация волонтеров. Пропагандисты пытаются убедить, что волонтеры якобы воруют и наживаются на донатах людей.
- Дискредитация украинских беженцев. Россияне регулярно рассказывают разнообразные фейки, что якобы беженцы устраивают конфликты, бьют кого-то и тому подобное.
Российская пропаганда – многоголовая гидра, имеющая много ядовитых голов. Они пытаются искривить восприятие объективной действительности,
– подчеркнула Романюк.
Российские фейки проникают в каждую сферу жизни. Сейчас, к примеру, они активно пытаются вбросить различные лживые тезисы, что "власть продает электроэнергию". И это сложно опровергнуть, ведь большинство украинцев – не энергетики. И мало что понимают в том, как работает энергосистема.
Как изменилась российская пропаганда с начала полномасштабной войны – рассказала Романюк: смотрите видео
Как не попадаться на российские фейки
Чрезвычайно важно не читать анонимные телеграммы, где часто вбрасывают такую информацию. Важно читать официальные ресурсы украинской власти. Не стоит забывать и о СМИ, имеющих адекватную репутацию.
Примите во внимание правило "чашки чая". Когда получаете информацию, которую призывают срочно распространить, идите на кухню без телефона и сделайте себе чай. Задумайтесь, почему от вас хотят, чтобы вы ее распространили и т.д.
– рассказала эксперт.
Россияне сильно подвергаются пропагандистским наративам
- Как отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, российская пропаганда оказывает колоссальное влияние на собственных граждан. Интересно, что именно они смогут убедить людей, что выход войск из Украины – это победа.
- Сейчас оккупанты активно распространяют свою пропаганду на Польшу. Они продвигают очередную ложь, что украинцы якобы серьезно угрожают польскому обществу.
- По мнению российского правозащитника Марка Фейгина, в стране-агрессорке уже звучат мнения, что Россия ничего не достигла массированными ракетными ударами. Так некоторые политические элиты тестируют настроения общества.