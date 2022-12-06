Россия сменила риторику фейков: чего добивается Кремль и как противодействовать

Российские пропагандисты изменили риторику фейков по отношению к Украине. Сейчас они активно пытаются рассорить украинское общество, которое демонстрирует единство в борьбе против оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказала медиаэкспертка и фактчекерша Алена Романюк. По ее словам, в начале полномасштабного вторжения так называемые российские "медиа" забросали в украинское информационное пространство множество неадекватных фейков 5 – 10-летней давности. Так они хотели максимально дезориентировать людей.

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Сейчас ситуация несколько изменилась

Как подчеркивает Романюк, сейчас риторика фейков российской пропаганды изменилась. Это произошло из-за регулярных поражений оккупантов на фронте.

В Украине есть ряд проблемных вопросов, поляризующих общество. Россия с помощью ботов и разных так называемых "блогеров", "экспертов" пытается максимально поляризовать украинское общество и подорвать веру в победу,

– отметила Романюк.

Кроме того, пропагандисты пытаются "работать" по разным направлениям:

Дискредитация ВСУ . Пропагандисты рассказывают, что ВСУ часто необеспеченные, а еще и якобы устраивают разные зверства.

. Пропагандисты рассказывают, что ВСУ часто необеспеченные, а еще и якобы устраивают разные зверства. Дискредитация украинской власти . Это продолжается на протяжении всей полномасштабной войны. Они постоянно рассказывают "зачем вам эти клоуны", "идите к нам" и т.д.

. Это продолжается на протяжении всей полномасштабной войны. Они постоянно рассказывают "зачем вам эти клоуны", "идите к нам" и т.д. Дискредитация волонтеров . Пропагандисты пытаются убедить, что волонтеры якобы воруют и наживаются на донатах людей.

. Пропагандисты пытаются убедить, что волонтеры якобы воруют и наживаются на донатах людей. Дискредитация украинских беженцев. Россияне регулярно рассказывают разнообразные фейки, что якобы беженцы устраивают конфликты, бьют кого-то и тому подобное.

Российская пропаганда – многоголовая гидра, имеющая много ядовитых голов. Они пытаются искривить восприятие объективной действительности,

– подчеркнула Романюк.

Российские фейки проникают в каждую сферу жизни. Сейчас, к примеру, они активно пытаются вбросить различные лживые тезисы, что "власть продает электроэнергию". И это сложно опровергнуть, ведь большинство украинцев – не энергетики. И мало что понимают в том, как работает энергосистема.

Как изменилась российская пропаганда с начала полномасштабной войны – рассказала Романюк: смотрите видео

Как не попадаться на российские фейки

Чрезвычайно важно не читать анонимные телеграммы, где часто вбрасывают такую информацию. Важно читать официальные ресурсы украинской власти. Не стоит забывать и о СМИ, имеющих адекватную репутацию.

Примите во внимание правило "чашки чая". Когда получаете информацию, которую призывают срочно распространить, идите на кухню без телефона и сделайте себе чай. Задумайтесь, почему от вас хотят, чтобы вы ее распространили и т.д.

– рассказала эксперт.

Россияне сильно подвергаются пропагандистским наративам