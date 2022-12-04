Про це написав уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

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"У рамках цієї діяльності ми виявляємо спроби поширення брехні про українців та їхню присутність у Польщі, маніпулювання обставинами різних подій чи поширення інсинуацій", – зазначив Жарин.

Пріоритетне завдання Кремля

За словами уповноваженого, Росія хоче змусити поляків відмовитися від підтримки України. Він вважає це пріоритетним завданням Кремля.

Кремль використовує політичні, військові та пропагандистські заходи, бажаючи, щоб це призвело до ізоляції України, – заявив Жарин.

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