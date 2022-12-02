Про це 24 каналу розповів головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба. Він відзначив, що інформаційні операції завжди проводять на реалізацію вибраної стратегії.

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На думку спеціаліста Страткому ЗСУ, нинішня стратегія Москви полягає у тому, щоб дотиснути Україну взимку холодом та масовими вимкненнями електроенергії. Відповідно й інформаційні кампанії будуть направлені з огляду на цю мету.

ІПСО для України

Тарас Дзюба пояснив, що Росія обрала стосовно України стратегію на знищення об’єктів нашої енергетичної системи. Така мета покликана створити негаразди для українців і тим самим змусити керівництво України піти на певні умови, які висуває Москва.

Спеціаліст вважає, що з огляду на цю мету і відбувається і інформаційна кампанія росіян. Вони розповідають, що буцімто Росія пропонує певні умови Києву, а українське керівництво не погоджується і продовжує воювати. Тим часом українське населення страждає без електроенергії та інших комунальних послуг.

Усі прокремлівські джерела: телеграм-канали, п’ята колона, колаборанти, зокрема і церква Московського патріархату – роздмухують цю тему,

– відзначив спеціаліст Управління стратегічних комунікацій.

Він розповів, що росіяни вже другий місяць поспіль пропонують Україні вигадані перемовини, хоча жодної пропозиції від них не було.

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Тим часом, на думку Тараса Дзюби, Путіну через відсутність успіху на фронті – як голодному хліб – потрібна хоч якась пауза у бойових діях. Тоді він зможе накопичити резерви і згодом продовжити свою агресію.

ІПСО для росіян

Спеціаліст Управління стратегічних комунікацій пояснив, що російська пропаганда застосовує ІПСО і щодо власного населення. Зокрема там активно замовчують будь-які поразки на фронті.

Там працює цікава технологія "забування". Наприклад, коли вони втратили Херсон, просто заборонили вживати слово Херсон у засобах масової інформації,

– розповів Дзюба.

Також він відзначив, що коли у Росії почали розповсюджувати дані про кількість людей, які втекли від мобілізації за кордон, то пропаганда про таких росіян просто забула. Тобто у ЗМІ заборонено говорити про втечу від мобілізації, начебто цих громадян немає.

За даними Тараса Дзюби, напередодні Дня матері у Росії активізувався рух матерів і дружин мобілізованих. Кремль замовчуванням цієї теми намагається збити протестні настрої та зменшити критику влади та військового керівництва.

ІПСО для країн Заходу

Стосовно західних країн діють одночасно кілька ІПСО, підмітив спеціаліст Страткому ЗСУ Тарас Дзюба:

Перша тема – нібито допомога Україні зброєю лише поглиблює збройний конфлікт. Друга тема вкидається до країн Заходу близько місяця – це спроба дегуманізації Збройних сил України. Росіяни знаходять фейкові або поодинокі несистемні факти, які нібито порушують норми міжнародного гуманітарного права. І такі вкиди роблять "погоду на інформаційному просторі". Третя тема – це розкол між США та Європою. Нібито Сполучені Штати Америки наживаються на війні в Україні, стимулюють свій оборонно-промисловий комплекс та заставляють Європу платити за збройну допомогу Україні. А тим часом Європа буцімто страждає і живе гірше через те, що наклала санкції проти Росії.

Тарас Дзюба вважає, що всі ці ІПСО ми будемо спостерігати й надалі, якщо Росія не відступить від своєї стратегії щодо перемовин.

Якщо вони будуть продовжувати качати тему перемовин, буцімто добрий Путін пропонує перемовини, а злий Зеленський не хоче йти на ці перемовини, то все це буде продовжуватися,

– сказав спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Тарас Дзюба.

На його думку, якщо росіяни вигадають іншу стратегію, тоді будуть змінюватися й інформаційно-психологічні операції.

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