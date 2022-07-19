російські ракети влучили в дім культури та школу на Одещині: моторошні фото руйнувань
росія знову цинічно вдарила ракетами по мирних людях на Одещині. Відомо про щонайменше 6 постраждалих. Також показали попередні наслідки руйнувань.
Відповідні кадри руйнувань після ракетного удару на Одещині показали журналісти. Також оприлюднили відео зі старенькою бабусею, яка вибралась з будинку самотужки та отримала поранення.
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Показали наслідки руйнувань на Одещині
російські ракети влучили в Будинок культури і школу,
– повідомило Суспільне.
Додали, що на місці працюють рятувальники. Більше ніякої інформації наразі немає.
ЗМІ показали наслідки ракетного удару по Одещині / Фото Суспільне
Також місцеве видання "Думская" оприлюднило відео з місця події. На них – старенька бабуся, спокій якої посеред ночі порушили російські ракети.
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Варто пригадати, що ракети запускають ті боягузливі, цинічні терористи, які вже 146 добу безкарно вбивають мирних українців та уникають боїв з армією.
Раніше Володимир Зеленський вже пригрозив російським військовим, що вдарили по Вінниці. Президент сказав: "Тюрма – найкраще, що їх очікує".
Коротко про удар по Одещині
- Орієнтовно о 23:30 18 липня під час повітряної тривоги в Одесі прогриміли вибухи.
- Згодом речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив про ракетний удар на Одещині. Орієнтовно о першій ночі 19 липня було відомо про 4 поранених людей. Там тривала рятувальна операція.
- Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич заявив, що внаслідок ракетного удару по Одещині у населеному пункті спалахнула пожежа.
- Олексій Мацулевич додав, що два будинки не підлягають відновленню, в багатьох будівлях повбивало вікна. Збитки встановлюються.
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