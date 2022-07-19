російські ракети влучили в дім культури та школу на Одещині: моторошні фото руйнувань

росія знову цинічно вдарила ракетами по мирних людях на Одещині. Відомо про щонайменше 6 постраждалих. Також показали попередні наслідки руйнувань.

Відповідні кадри руйнувань після ракетного удару на Одещині показали журналісти. Також оприлюднили відео зі старенькою бабусею, яка вибралась з будинку самотужки та отримала поранення.

Зауважте ЗСУ знищили склад росіян у Новій Каховці, наступ ворога на Бахмут: основне за 145 день війни

Показали наслідки руйнувань на Одещині

російські ракети влучили в Будинок культури і школу,

– повідомило Суспільне.

Додали, що на місці працюють рятувальники. Більше ніякої інформації наразі немає.

ЗМІ показали наслідки ракетного удару по Одещині / Фото Суспільне

Також місцеве видання "Думская" оприлюднило відео з місця події. На них – старенька бабуся, спокій якої посеред ночі порушили російські ракети.

На Одещині постраждала літня жінка: дивіться відео

Варто пригадати, що ракети запускають ті боягузливі, цинічні терористи, які вже 146 добу безкарно вбивають мирних українців та уникають боїв з армією.

Раніше Володимир Зеленський вже пригрозив російським військовим, що вдарили по Вінниці. Президент сказав: "Тюрма – найкраще, що їх очікує".

Коротко про удар по Одещині

Орієнтовно о 23:30 18 липня під час повітряної тривоги в Одесі прогриміли вибухи.

Згодом речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив про ракетний удар на Одещині. Орієнтовно о першій ночі 19 липня було відомо про 4 поранених людей. Там тривала рятувальна операція.

Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич заявив, що внаслідок ракетного удару по Одещині у населеному пункті спалахнула пожежа.

Олексій Мацулевич додав, що два будинки не підлягають відновленню, в багатьох будівлях повбивало вікна. Збитки встановлюються.

Зауважте Окупанти вгатили по Одещині 7 ракетами "Калібр": 6 поранених, серед яких дитина

Дивіться також – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що для наступу на Одесу росії треба 3 умови: відео