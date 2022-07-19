Відповідні кадри руйнувань після ракетного удару на Одещині показали журналісти. Також оприлюднили відео зі старенькою бабцею, яка вибралась з будинку самотужки та отримала поранення.

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Показали наслідки руйнувань на Одещині

Російські ракети влучили в Будинок культури і школу,

– повідомило Суспільне.

Додали, що на місці працюють рятувальники. Більше ніякої інформації наразі немає.

ЗМІ показали наслідки ракетного удару на Одещині / Фото Суспільне

Також місцеве видання "Думская" оприлюднило відео з місця події. На них старенька бабуся, спокій якої посеред ночі порушили російські ракети.

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Варто пригадати, що ракети запускають ті боягузливі, цинічні терористи, які вже 146 добу безкарно вбивають невинних мирних українців та уникають боїв з армією.

Раніше Володимир Зеленський вже пригрозив російським військовим, що вдарили по Вінниці. Президент сказав: "Тюрма – найкраще, що їх очікує".

Коротко про удар по Одещині