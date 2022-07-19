Відповідні кадри руйнувань після ракетного удару на Одещині показали журналісти. Також оприлюднили відео зі старенькою бабцею, яка вибралась з будинку самотужки та отримала поранення.
Зауважте ЗСУ знищили склад росіян у Новій Каховці, наступ ворога на Бахмут: основне за 145 день війни
Показали наслідки руйнувань на Одещині
Російські ракети влучили в Будинок культури і школу,
– повідомило Суспільне.
Додали, що на місці працюють рятувальники. Більше ніякої інформації наразі немає.
ЗМІ показали наслідки ракетного удару на Одещині / Фото Суспільне
Також місцеве видання "Думская" оприлюднило відео з місця події. На них старенька бабуся, спокій якої посеред ночі порушили російські ракети.
На Одещині постраждала літня жінка: дивіться відео
Варто пригадати, що ракети запускають ті боягузливі, цинічні терористи, які вже 146 добу безкарно вбивають невинних мирних українців та уникають боїв з армією.
Раніше Володимир Зеленський вже пригрозив російським військовим, що вдарили по Вінниці. Президент сказав: "Тюрма – найкраще, що їх очікує".
Коротко про удар по Одещині
- Орієнтовно о 23:30 18 липня під час повітряної тривоги у Одесу прогриміли вибухи.
- Згодом речний Одеської ОВА Сергій Братчук заявив про ракетний удар на Одещині. Орієнтовно ближче до першої ночі 19 липня було відомо про 4 поранених людей.
- Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації Олексій Мацулевич заявив, що два будинки не підлягають відновленню, навколо – в багатьох повбивало вікна. Збитки встановлюються.