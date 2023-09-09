Є один ефективний спосіб: як убезпечити сусідів України від російських атак

Під час однієї з російських атак дрон залетів на територію Румунії. Там не одразу визнали факт падіння "Шахеда", але натепер США готові передати країні кілька бойових літаків для охорони повітряного простору.

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів 24 Каналу про дійсно ефективний спосіб захисту від російських атак. За його словами, варто взяти приклад з Туреччини, яка збила у своєму повітряному просторі Су-24.

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"Треба збити пару БпЛА, які летять на Одесу чи на інші українські порти в межах безпольотної зони. І більше вони туди не літатимуть", – констатував Огризко.

Щоб убезпечитись від російських атак, потрібно застосувати силу: дивіться відео 24 Каналу

Так, Росія розуміє лише мову сили, тож з нею потрібно відповідно поводитись. Але для цього потрібно як мінімум "бачити" її дрони та усвідомлювати відповідальність.

Детальніше про інцидент у небі Туреччини

Вранці 24 листопада 2015 року два російські бомбардувальники Су-24 порушили повітряний простір Туреччини. У відповідь два турецькі винищувачі F-16 піднялись у повітря і зробили 10 попереджень протягом п'яти хвилин, але зреагував лише один ворожий літак.

Тоді один з турецьких винищувачів атакував російський бомбардувальник на висоті 6000 метрів. Унаслідок цього командир літака загинув, а штурман отримав поранення і евакуювався на базу російських військових у Сирії.

Правомірність дій Туреччини, яка захищала свої кордони, визнали в усьому світі.

Російський дрон упав на території Румунії: основне