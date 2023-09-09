Есть один эффективный способ: как обезопасить соседей Украины от российских атак

Во время одной из российских атак дрон залетел на территорию Румынии. Там не сразу признали факт падения "Шахеда", но сейчас США готовы передать стране несколько боевых самолетов для охраны воздушного пространства.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу о действительно эффективном способе защиты от российских атак. По его словам, стоит последовать примеру Турции, которая сбила в своем воздушном пространстве Су-24.

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"Надо сбить пару БПЛА, которые летят в Одессу или другие украинские порты в пределах бесполетной зоны. И больше они туда не будут летать", – констатировал Огрызко.

Чтобы обезопаситься от российских атак, нужно применить силу: смотрите видео 24 Канала

Так, Россия понимает только язык силы, поэтому с ней нужно соответственно обращаться. Но для этого нужно как минимум "видеть" ее дроны и осознавать ответственность.

Подробнее об инциденте в небе Турции

Утром 24 ноября 2015 года два российских бомбардировщика Су-24 нарушили воздушное пространство Турции. В ответ два турецких истребителя F-16 поднялись в воздух и сделали 10 предупреждений в течение пяти минут, но среагировал только один вражеский самолет.

Тогда один из турецких истребителей атаковал российский бомбардировщик на высоте 6000 метров. В результате командир самолета погиб, а штурман получил ранения и эвакуировался на базу российских военных в Сирии.

Правомерность действий Турции, защищавшей свои границы, признали во всем мире.

Российский дрон упал на территории Румынии: основное