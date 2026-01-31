У Королівській опері в Лондоні пройшла прем'єра вистави, яка закликає співчувати Путіну

29 січня о 19:00 біля головного входу Королівської опери в Лондоні відбувся мирний протест. Акція була спрямована проти системного російського впливу в одній із ключових культурних інституцій Великої Британії. Вона збіглася з прем'єрою опери "Борис Годунов".

Акцію організувала британська організація Campaign for Ukraine. Учасники протесту хотіли привернути увагу до російської культурної пропаганди у репертуарі, а також показати, що що російські артисти, оркестри та донори з Royal Opera House паралельно працюють у Росії, сплачують там податки й тим самим фінансово підтримують війну.

Чому акція збіглася з прем'єрою "Борис Годунов"?

Прем'єра "Бориса Годунова" відбулася на тлі четвертого року повномасштабної війни Росії проти України та системних воєнних злочинів. Образ тирана, який після численних злочинів отримує співчуття замість покарання, створює прямі паралелі між Годуновим та Путіним – владою, що уникає відповідальності, і спробами виправдати дії злочинця замість фокусу на постраждалих.

Протест біля Королівської опери / Фото Романа Ясиновська

Додамо, що протест є частиною ширшої кампанії Campaign for Ukraine, що триває з квітня 2025 року проти виступів російської співачки Анни Нетребко у Royal Opera House.

Активісти дійшли висновку, що проблема не обмежується однією співачкою – вона системна, пов'язана з російською присутністю в опері загалом.

Campaign for Ukraine перевірила керівний склад, спонсорів, менеджмент і 630 артистів Королівської опери та виявила 75 російських артистів, які працювали в опері після 2022 року. Зокрема:

24 продовжують працювати в Росії після 2022 року;

22 мають зв'язки з підсанкційними структурами;

21 виступали в державних інституціях Росії;

22 публічно не засудили війну;

16 давали інтерв'ю державним пропагандистським медіа;

11 брали участь у військово-пропагандистських заходах;

9 виступали в Кремлі.

Особливу увагу приділили Міхаїлу Бахтіярову, почесному директору Королівської опери, російському бізнесмену, чий бізнес (Major Group) працює в Росії та сплачує податки державі-агресорці.

Також задокументовано співпрацю Королівської опери з Russian National Orchestra – державним оркестром Росії, що базується в Москві та отримує фінансування від російського уряду.

Оркестр виступав у Royal Opera House 13 – 14 червня 2023 року в опері "Кармен".

Активісти вимагають від Королівської опери публічного перегляду підходів до співпраці з російськими артистами, оркестрами та донорами.

