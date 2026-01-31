Про це 24 Каналу розповіла журналістка, психологиня Лариса Волошина, зауваживши, що Росія за майже 4 роки повномасштабної війни не змогла досягти значних успіхів. Раніше вони розповідали, що захоплять Україну буквально за кілька днів.
Дивіться також Знищують 88% росіян ще до бою: як підрозділ "Оріон" створив роботизовану кілзону під Куп'янськом
Чому росіяни роздратовані?
За словами Волошиної, в каналах російських воєнкорів часто можна побачити розпач. Вони усвідомлюють, що не перемагають на війні. А в деяких моментах взагалі конкретно заздрять. Звідти і йдуть ці фрази, що Україна контролює Європу, а також є однією з найсильніших країн Європи і так далі.
Вони ще в 2022 – 2023 роках розповідали, що воюють тут з НАТО. Тепер до них приходить усвідомлення, що вони програють саме українській армії,
– зазначила Волошина.
Невдачі на фронті колосально дратують росіян. Відповідно вони відкрито чинять геноцид, обстрілюючи нашу державу ледь чи не кожного дня.
Втрати Росії на війні проти України
- Росія вже за майже 4 роки повномасштабної війни втратила понад 1 мільйон 238 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 11614 російських танків, 23969 бойових броньованих машин, 36748 артилерійських систем тощо.
- Нещодавно українські прикордонники знищили російський комплекс РЕБ "Тирада-2". Його повністю вивели з ладу.
- Також Сили оборони знищили два російські літаки упродовж одного дня. Йдеться про Су-30 та Су-34.