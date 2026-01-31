Про це 24 Каналу розповіла журналістка, психологиня Лариса Волошина, зауваживши, що Росія за майже 4 роки повномасштабної війни не змогла досягти значних успіхів. Раніше вони розповідали, що захоплять Україну буквально за кілька днів.

Чому росіяни роздратовані?

За словами Волошиної, в каналах російських воєнкорів часто можна побачити розпач. Вони усвідомлюють, що не перемагають на війні. А в деяких моментах взагалі конкретно заздрять. Звідти і йдуть ці фрази, що Україна контролює Європу, а також є однією з найсильніших країн Європи і так далі.

Вони ще в 2022 – 2023 роках розповідали, що воюють тут з НАТО. Тепер до них приходить усвідомлення, що вони програють саме українській армії,

– зазначила Волошина.

Невдачі на фронті колосально дратують росіян. Відповідно вони відкрито чинять геноцид, обстрілюючи нашу державу ледь чи не кожного дня.

Втрати Росії на війні проти України