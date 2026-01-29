Комплекс був одним із новітніх та ускладнював роботу українських захисників. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Що відомо про знищення російського комплексу РЕБ?

По цілі відпрацювали підрозділ РУБпАК "СТРІКС" 4-го прикордонного загону спільно з батальйоном безпілотних систем "STAR" 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Знищений комплекс "Тирада-2" призначений для придушення супутникового зв'язку. У результаті удару ворожий засіб РЕБ повністю виведено з ладу та більше не становить загрози для українських підрозділів.

Ще одна дорога іграшка противника перетворилась на купу металу,

– написали прикордонники.

Українські військові знищили російський комплекс РЕБ "Тирада-2": дивіться відео

Зверніть увагу! Тирада-2 – російський комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Розробка цієї системи почалася у 2001 році. На полі бою в Україні він вперше з'явився у березні 2019 року на окупованій Росією частині Донбасу.

