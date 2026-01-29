Комплекс був одним із новітніх та ускладнював роботу українських захисників. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Дивіться також Місто-примара на межі свого існування: який вигляд сьогодні має Костянтинівка
Що відомо про знищення російського комплексу РЕБ?
По цілі відпрацювали підрозділ РУБпАК "СТРІКС" 4-го прикордонного загону спільно з батальйоном безпілотних систем "STAR" 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Знищений комплекс "Тирада-2" призначений для придушення супутникового зв'язку. У результаті удару ворожий засіб РЕБ повністю виведено з ладу та більше не становить загрози для українських підрозділів.
Ще одна дорога іграшка противника перетворилась на купу металу,
– написали прикордонники.
Українські військові знищили російський комплекс РЕБ "Тирада-2": дивіться відео
Зверніть увагу! Тирада-2 – російський комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Розробка цієї системи почалася у 2001 році. На полі бою в Україні він вперше з'явився у березні 2019 року на окупованій Росією частині Донбасу.
Які російські цілі нещодавно потрапили під удар українських захисників?
8-й корпус ДШВ завдав серії результативних ударів по російській техніці на Північно-Слобожанському напрямку. Втрати, завдані Росії, оцінюються в мільйони доларів і мають стратегічну важливість. Одним із найпомітніших результатів стало ураження двох російських зенітно-ракетних комплексів "Бук" різних модифікацій.
Дронарі 210 Окремого штурмового полку вивели з ладу російську самохідну артилерійську установку на Запоріжжі. САУ більше не зможе працювати по українських позиціях.
Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російських військ у Донецькій області, зокрема по скупченню живої сили та пункту управління БпЛА. Під удар також потрапили нафтобаза у Воронезькій області та інші військові цілі на окупованих територіях України та в Росії були уражені, спричинивши займання та густий дим.