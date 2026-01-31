Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, психологиня Лариса Волошина, отметив, что Россия за почти 4 года полномасштабной войны не смогла достичь значительных успехов. Ранее они рассказывали, что захватят Украину буквально за несколько дней.

Почему россияне раздражены?

По словам Волошиной, в каналах российских военкоров часто можно увидеть отчаяние. Они осознают, что не побеждают на войне. А в некоторых моментах вообще конкретно завидуют. Оттуда и идут эти фразы, что Украина контролирует Европу, а также является одной из сильнейших стран Европы и так далее.

Они еще в 2022 – 2023 годах рассказывали, что воюют тут с НАТО. Теперь к ним приходит осознание, что они проигрывают именно украинской армии,

– отметила Волошина.

Неудачи на фронте колоссально раздражают россиян. Соответственно они открыто совершают геноцид, обстреливая наше государство чуть ли не каждый день.

Потери России на войне против Украины