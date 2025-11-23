Той самий, що втікав з-під Херсона: скандальний генерал очолює військову місію у Венесуелі

Понад сотня російських військових прибула до Венесуели на чолі з російським генералом Олегом Макаревичем. Цей той самий офіцер, який командував окупаційними військами на півдні України, і був звільнений після поразки у Херсоні.

Також саме Макаревича звинувачують у руйнуванні дамби Каховського водосховища в 2023 році, що спричинило масштабне затоплення. Про це в інтерв'ю The War Zone розповів керівник ГУР Кирило Буданов, передає 24 Канал.

Що відомо про місію Макаревича у Венесуелі?

За словами Буданова, Макаревич прибув до Венесуели разом із понад 120 військовослужбовцями. Вони навчають венесуельські війська різним дисциплінам, зокрема роботі з дронами.

Підрозділ Макаревича також допомагає Венесуелі збирати розвіддані та оцінює боєздатність місцевих військ, включно з бронетехнікою, авіацією, артилерією, і навіть службовими собаками.

Окупанти переважно виконують роль радників та викладачів. За словами Буданова, вони, ймовірно, залишаться у Венесуелі, навіть якщо США почнуть військові дії.

При цьому розвідник каже, що військова місія на чолі з Макаревичем не повэязана з нарощуванням військ США у Карибському регіоні.

Розгортання російських військ у Венесуелі – це багаторічна ротаційна практика. Українська розвідка не виявила зміни чисельності російських військ у Венесуелі з початку карибської ініціативи Трампа.

Втім, ймовірно, що перебування Макаревича у країні Південної Америки, яке триває з початку року, було продовжено. Типові ротації російських командирів тривають близько шести місяців. За документом, яким поділився Буданов, Макаревич та приблизно 90 російських офіцерів та інших військових базуються у столиці Венесуели Каракасі, а решта – у Маракайбо, Ла-Гуарі та на острові Авес.

Нагадаємо, що Олексій Журавльов, перший заступник голови Комітету Держдуми з оборони, погрожував, що Росія може збільшити постачання сучасної зброї до Венесуели, включно з крилатими ракетами великої дальності. Іншою проблемою для США може стати постачання дронів сімейства Shahed, здатних вражати цілі на великій відстані.

Раніше Путін погрожував постачати дальнобійну зброю ворогам США, серед яких Венесуела.

Що відомо про конфлікт США та Венесуели?