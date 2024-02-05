Усе більше нагадує "сталінські часи": російська опозиціонерка пояснила "закон про негідників"

В лютому в Росії набуде чинності закон щодо конфіскації майна за так звані "воєнні фейки". Водночас цей закон стосується російських опозиціонерів, які можуть позбутися своєї власності в Росії.

Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, зазначивши, що російські можновладці, користуючись тим, що захопили владу в Росії, зараз намагаються забрати під себе все, що можливо. Проте їм потрібно готуватися до "конфіскації" власного майна.

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Історія про залякування

В'ячеслав Володін, голова російської держдуми, зухвало та нахабно назвав рішення щодо конфіскації майна у тих, хто говорить правду про війну Росії в Україні, "законом проти негідників".

Курносова пояснила, що це певна асоціація, тому що коли російська влада ухвалювала рішення про заборону усиновлення хворих російських дітей за кордон, його називали "закон падлєцов".

Звісно це історія про залякування, яка вчергове демонструє, на скільки сьогоднішня Росія близька до "сталінських часів", і це абсолютно сталінські методи. Визнання "іноагентами", "шпигунами" – це калькування того, що відбувалось в ті роки,

– зазначила політична аналітикиня.

Конфіскація майна загрожує не тільки тим, хто засуджений по статті про фейки, а й дезертирам та їх родичам. Це, на думку російської опозиціонерки, є спробою залякати всіх в російській армії, щоб ніхто з її лав не втікав, інакше російська влада все забере.

"Не довго чекати на час, коли у російських можновладців відбиратимуть їхні палаци. Наразі вони залишаються без свого майна, яке розташовано за кордоном. Але невдовзі вони втратять й те, що мають в Росії. Все це рано чи пізно повернеться народу", – зазначила Ольга Курносова.

Що відбувається в Росії

Дружини мобілізованих, чия консолідація переросла у рух "Шлях додому", продовжують проводити протести в Росії. Так, 3 лютого вони зібралися у 500-й день з оголошення мобілізації.

Цього разу акція на Манежній площі в Москві закінчилась затриманням російських та іноземних журналістів, які висвітлювали акцію дружин мобілізованих. Загалом йдеться про 27 журналістів. Проте жінок мобілізованих поліція не чіпала.

Водночас автозак, який мав перевозити затриманих, намагалися зупинити лідерка "Шляху додому" Марія Андрєєва. Жінка встала перед автівкою та не пропускала її. Відомо, що пізніше журналістів відпустили.

Ці акції починають тривожити владу в Кремлі. Як зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни, поліція та силовики навмисно затримували не мітингувальників, а журналістів, адже намагались зокрема завадити масовому висвітленню протестів.