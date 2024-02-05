Все больше напоминает "сталинские времена": российская оппозиционерка объяснила "закон о негодяях"

В феврале в России вступит в силу закон о конфискации имущества за так называемые "военные фейки". В то же время этот закон касается российских оппозиционеров, которые могут лишиться своей собственности в России.

Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, отметив, что российские чиновники, пользуясь тем, что захватили власть в России, сейчас пытаются забрать под себя все, что возможно. Однако им нужно готовиться к "конфискации" собственного имущества.

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История о запугивании

Вячеслав Володин, председатель российской госдумы, дерзко и нагло назвал решение о конфискации имущества у тех, кто говорит правду о войне России в Украине, "законом против негодяев".

Курносова объяснила, что это определенная ассоциация, потому что когда российские власти принимали решение о запрете усыновления больных российских детей за границу, его называли "закон подлецов".

Конечно, это история о запугивании, которая в очередной раз демонстрирует, на сколько сегодняшняя Россия близка к "сталинским временам", и это абсолютно сталинские методы. Признание "иноагентами", "шпионами" – это калька того, что происходило в те годы,

– отметила политический аналитик.

Конфискация имущества грозит не только тем, кто осужден по статье о фейках, но и дезертирам и их родственникам. Это, по мнению российской оппозиционерки, является попыткой запугать всех в российской армии, чтобы никто из ее рядов не бежал, иначе российские власти все заберут.

"Не долго ждать времени, когда у российских чиновников будут отбирать их дворцы. Сейчас они остаются без своего имущества, которое расположено за рубежом. Но вскоре они потеряют и то, что имеют в России. Все это рано или поздно вернется народу", – отметила Ольга Курносова.

Что происходит в России

Российская госдума во втором чтении проголосовала за закон о конфискации имущества за так называемые "военные фейки" и действия, "направленные против безопасности государства". Речь идет о диверсиях, контрабанде, разглашение государственной тайны, участие в деятельности нежелательной организации, получение и дача взятки, невыполнение приказа, дезертирство и тому подобное.