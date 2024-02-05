Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, зазначивши, що російські можновладці, користуючись тим, що захопили владу в Росії, зараз намагаються забрати під себе все, що можливо. Проте їм потрібно готуватися до "конфіскації" власного майна.

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Історія про залякування

В'ячеслав Володін, голова російської держдуми, зухвало та нахабно назвав рішення щодо конфіскації майна у тих, хто говорить правду про війну Росії в Україні, "законом проти негідників".

Курносова пояснила, що це певна асоціація, тому що коли російська влада ухвалювала рішення про заборону усиновлення хворих російських дітей за кордон, його називали "закон падлєцов".

Звісно це історія про залякування, яка вчергове демонструє, на скільки сьогоднішня Росія близька до "сталінських часів", і це абсолютно сталінські методи. Визнання "іноагентами", "шпигунами" – це калькування того, що відбувалось в ті роки,

– зазначила політична аналітикиня.

Конфіскація майна загрожує не тільки тим, хто засуджений по статті про фейки, а й дезертирам та їх родичам. Це, на думку російської опозиціонерки, є спробою залякати всіх в російській армії, щоб ніхто з її лав не втікав, інакше російська влада все забере.

"Не довго чекати на час, коли у російських можновладців відбиратимуть їхні палаци. Наразі вони залишаються без свого майна, яке розташовано за кордоном. Але невдовзі вони втратять й те, що мають в Росії. Все це рано чи пізно повернеться народу", – зазначила Ольга Курносова.

Зверніть увагу! Російська держдума у другому читанні проголосувала за закон щодо конфіскації майна за так звані "військові фейк" та дії, що "спрямовані проти безпеки держави". Йдеться про диверсії, контрабанду, розголошення державної таємниці, участь у діяльності небажаної організації, отримання та дача хабара, невиконання наказу, дезертирство тощо.

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