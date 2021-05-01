Розкол у "Голосі", політичні амбіції Притули та відставка Степанова: інтерв'ю з Устіновою

З березня 2021 року у ЗМІ почали з'являтися заголовки про розкол у партії "Голос". Частина депутатів парламентської фракції навіть вимагає проведення нового з'їзду та переобрання керівництва.
Джерело:"Перехресний допит" на 24 каналі
Бажання очолити "Голос" вже висловив телеведучий та політик Сергій Притула. Що насправді відбувається всередині партії, чому члени парламентської фракції вкотре не підтримали призначення міністра енергетики та коли можуть відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова – розповіла народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.
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Про ситуацію всередині партії "Голос"
Що відбувається в "Голосі"?
Не можна говорити про розкол у партії "Голос", тому що його як такого немає. В нас фактично наразі відбувається рейдерство партії керівництвом. Коли ми спочатку заходили у парламент, а потім депутати заходили в місцеві ради, я пам'ятаю атмосферу, в якій будувалася команда, яку свого часу формував Святослав Вакарчук на повній довірі. Це була класна, крута команда професіоналів. Ми довіряли одне одному, у нас навіть ніколи не виникало думки про те, що партію можуть рейдернути – нам поставлять керівника, який перепише статут партії так, що одна людина там вирішує все.
Наведу приклад. В нас скликати з'їзд не має права жоден партієць, жоден осередок, навіть якась певна кількість партійців чи осередків. А може зробити лише одна людина – голова партії.
Інтерв'ю з Олександрою Устіновою: дивіться відео 24 каналу
Тобто, якщо ми хочемо змінити керівника партії – з'їзд щодо цього може скликати лише керівник. Це якби зараз президент України скасував президентські вибори і сказав, що вони в нас відбуваються не кожні 5 років, а коли захоче глава держави.
Тобто в нас виходить не партія "Голос", а партія імені Кіри Рудик?
На жаль, це те, на що зараз Кіра Рудик намагається перетворити партію. Але в нас величезна кількість партійців, багато депутатів, які зайшли в місцеві ради, половина фракції "Голос" – всі виступили проти таких дій керівництва. Тому що це партія, яку ми створювали з нуля. Це партія, в яку ми йшли, тому що вірили тим людям. Вірили в ті ідеї, які ця партія зараз пропагує.
І коли ми розуміємо, що фактично відбувається рейдерство – партія "Голос" перетворюється на партію Кіри Рудик – то дуже багато людей з цим не згодні. Тому зараз половина осередків виступили з заявою, що вони вимагають з'їзду. Вийшла половина депутатів Верховної Ради і сказала, що вимагає переобрання керівництва партії та фракції.
Кіра Рудик / Фото 24 каналу
Але, на жаль, ми трохи замкнуті в юридичному полі. Адже статут був написаний так, а потім ще погіршений Кірою Рудик, яка просила дати їй додаткові повноваження під вибори. Ми, довіряючи людині, це зробили. Зараз щось змінити юридично дуже важко.
Коли ви говорите про те, що зараз голова вашої партії намагається її зарейдерити, чи не здається вам, що це занадто гучна заява? Адже Кіра Рудик – законно обрана голова вашої партії. Ви особисто на попередньому з'їзді голосували за її призначення головою партії?
Ні.
Але, здається, 90% учасників з'їзду тоді її обрали. То яке ж рейдерство? Рейдерство – коли хтось ззовні приходить, рейдерить фірму, організацію, структуру, актив. А тут – ваша законно обрана голова. Може, тоді дочекаєтеся з'їзду?
З'їзд, який відбувся в лютому 2021 року, важко назвати легітимним. В нас частково представництвом регіонів були народні депутати, лояльні до Кіри Рудик. На з'їзді обрали до політради не тих людей, за яких проголосували, а тих, яких номінувала Рудик. Коли ви зараз говорите, що в неї є 90% підтримки:
- по-перше, це – відверта брехня, тому що там не було 90% підтримки;
- по-друге, ми розуміємо, що представництво від регіонів – це були не люди, які мають реальні мандати голосувати, а ті, яких обрала політрада і Рудик, щоб вони приїхали на з'їзд. Ба більше, був підроблений протокол, що на фракції ухвалили рішення про те, що нібито не потрібно проводити переобрання голови.
Нам потрібно провести відкрите слухання, нормальну виборчу кампанію, щоб всі партійці, які хотіли, могли балотуватися на голову "Голосу". Але, на жаль, був підроблений протокол. Переписаний у такий спосіб, що насправді ми навпаки вимагаємо обрання Рудик. Вона, скористалась цим і тим, що призначала людей, які представлятимуть регіони на цьому з'їзді, щоб "забетонувати" на щонайменше 7 років своє керівництво партії.
Ви подали заяву до поліції щодо підробки протоколу?
Ні, ми не подавали заяву до поліції.
Чому?
Ми написали заяву на політичну раду партії. Тому що вважаємо це неприпустимим. На жаль, досі ми не отримали жодної відповіді.
Але ж Кіра Рудик була головою ще за Святослава Вакарчука. Це ж не сталось вчора чи позавчора.
Так. Я чудово пам'ятаю, це був приблизно квітень, коли Святослав Вакарчук попросив проголосувати за Рудик, як керівника партії. Основним аргументом було те, що нам потрібен менеджер – людина, яка управлятиме процесами. Однак ми бачимо, що людина, яка мала це робити, вирішила, що вона є власником цієї партії.
Партією володіють люди, партійці, які є членами партії, а не одна людина. Я вам скажу, що ті речі, які собі зараз дозволяє Рудик – мені важко уявити, щоб Святослав Вакарчук колись навіть подумав це зробити.
Наприклад?
Наприклад, в нас нещодавно абсолютно без жодного пояснення були розформовані, закриті і вилучені з усіх чатів за годину представники всіх районних осередків Києва, адже вони виступили проти Кіри Рудик і написали, що вимагають з'їзду. Це ж не про те, що ми виступили проти Кіри Рудик. Ми вимагаємо нормального з'їзду, нормального представлення мандатами тих, в кого є можливість голосувати, і переобрання керівництва.
Їй же ніхто не забороняє балотуватися. Балотуйся, будь ласка. Якщо тебе переоберуть – будеш законно обраним керівником, ніхто не говоритиме про рейдерство. І також вимагають зміни до статуту – щоб одна людина не могла одноосібно повністю робити все, що вона хоче в партії.
Нещодавно так само звільнили голову Дніпропетровського обласного осередку, адже він теж виступив з жорсткою критикою і говорив про те, що місця в комісіях були злиті під Бориса Філатова (мер Дніпра – 24 канал). Були погрози депутатам з обласного осередку про те, що до них буде застосований імперативний мандат.
Це якраз ті, хто почали виступати і вимагали переобрання. Коли я це бачу, мені важко уявити, щоб Святослав Вакарчук колись таке зробив.
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У нас політична рада, найвищий керівний орган партії, складається з 6 людей:
- троє – з регіонів;
- трьох обирає парламентська фракція.
У нас завжди тих людей, яких обрала парламентська фракція, призначав Вакарчук. Подобається тобі людина чи ні, вважаєш, що це для неї доречне місце чи ні. Він завжди цю людину призначав. Що зробила Кіра Рудик? Вона призначила своїх людей, а не тих, кого обрала фракція. Тобто взяла трьох інших людей і зробила їх своїми заступниками.
Тобто зробила так, як зробив Вакарчук?
Чому?
Призначила самостійно, не запитала у фракції.
Ні, вона запитала у фракції. Але коли фракція обрала тих людей, які їй не сподобались, вона не їх призначила, а тих, кого хотіла. Вакарчук завжди призначав тих, кого обрали.
А де зараз взагалі Вакарчук? Чи не час йому втрутитись у ту ситуацію, коли партія, яку він заснував, зараз на межі руйнації?
Думаю, це запитання буде доречно поставити Вакарчуку, а не мені.
Він жодним способом не виходив на зв'язок? Не запитував, що відбувається з партією?
Вакарчук, коли пішов з політики, то чітко заявив про те, що завів порядних людей, "толкових професіоналів" у політику, парламентську фракцію. Він вважає, що його місія виконана і що він залишається в політичній партії "Голос", але не братиме активної участі в політиці. Тому я вважаю, що такі запитання потрібно ставити йому, а не мені.
Інтерв'ю з Олександрою Устіновою / Фото 24 каналу
Про політичні амбіції Сергія Притули
Хочу процитувати Кіру Рудик: "У нас є певні політичні амбіції в людей. Це, звичайно, дуже добре, тому що партія повинна складатися з амбітних і активних людей. У нас у партії люди з шоу-бізнесу, яким ми дуже вдячні. Але партійна робота – не виступи в клубах і на стадіонах, а системна і важка праця, яку не так приємно робити, як здається". Що не так приємно робити?
Я не знаю, що не так приємно робити пані Рудик. Але можу сказати, що в нас люди, які, як вона говорить, шоу-бізнесу – це ті, які створювали цю партію. Ті, хто приводили туди найкращих людей. Це люди, які розбудовували цю партію. А зараз ми бачимо, голова партії робить все, щоб знищити її.
Цю заяву Кіра Рудик зробила у відповідь на інтерв'ю Сергія Притули, коли він сказав, що не проти очолити партію "Голос" замість неї. Ви підтримуєте такі його амбіції?
Коли ми зараз говоримо про Сергія Притулу і як його звинувачують в "шоу-бізнесі", то мені це дивно чути. Тому що Кіра Рудик потрапила в політику виключно через те, що свого часу Святослав Вакарчук і Сергій Притула, які прийшли з шоу-бізнесу, створили партію. І на своєму авторитеті й впізнаваності фактично завели людей, які б ніколи не потрапили до парламенту. Адже, щоб туди потрапити, треба мати або дуже великий кредит довіри і впізнаваність, або великі гроші.
Сергій Притула і Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму Сергія Притули
Якщо ви подивитеся на народних депутатів нашої фракції – це, мабуть, одні з найбідніших людей парламенту. У нас немає великих ресурсів. Ми б, звісно, ніколи не потрапили в парламент, адже це люди, які знають, як робити свою роботу. Але вони не є суперзірками, аби за них проголосували. Або не є багатими людьми, які могли б оплатити собі ці вибори. Тому зараз звинувачувати тих людей в тому, що вони прийшли з шоу-бізнесу – вважаю це цинізмом.
Побоююся, що Сергій Притула, як і Святослав Вакарчук, може у відповідальний момент просто залишити політику без пояснень, бо вона набридла.
Так можна сказати про будь-яку людину, будь-якого депутата.
Ми зараз говоримо про представників шоу-бізнесу в політиці. Ви критикуєте президента Зеленського. Ви, напевно, засмучені вчинком Вакарчука. Де гарантія, що вас не розчарує Притула на посаді лідера партії?
Я Сергія знаю з 2006 чи 2007 року. Я бачила, як він розвивався в шоу-бізнесі. І паралельно всі ті проєкти, які він робив – починаючи від того, скільки він зробив для армії як волонтер, і закінчуючи тим, що він утримує за свої гроші шпиталь для реабілітації військових у Тернополі. Коли зараз говорять, що йому могло б набриднути і він би пішов, то якраз тоді, коли він побачив, що починається узурпація влади – це та людина, яка встала і сказала, що ні, цього не можна робити. Він зараз і намагається боротися за те, щоб процеси партії залишилися демократичними. Щоб українці не розчарувалися в новому демократичному проєкті, який намагаються знищити.
До теми Кризи нема, є непорозуміння з керівництвом, – Притула про конфлікт в "Голосі"
Сергій відпрацював всю парламентську кампанію, балотувався в Києві і допоміг завести там окрему фракцію в Київську раду. Він постійно намагається допомагати "Голосу", як тільки може. І Кіра Рудик почала фактично виганяти його з "Голосу", тому що Сергій запропонував очолити київський осередок. На мою думку, це абсолютно нормальне бажання. Адже ця людина формувала команду, була обличчям цих виборів. Якщо згадаєте, вся реклама по Києву називалася "Команда Притули".
Кіра Рудик зараз очолює і національну партію, і київський осередок. Вона спеціально фактично вигнала Притулу з політради і відмовила йому в тому, щоб він очолював київський осередок. Тому що вона – єдина людина, яка хоче там бути очільницею. У мене таке враження, якби Кіра Рудик могла б, то очолювала б всі осередки і сама себе переобирала.
А що їй дає цей контроль?
Це дає контроль далі переобирати себе керівником партії. Також це вплив на депутатів. Коли я зараз дивлюся голосування депутатів Київради, то вже назбирала досить невелику кількість голосувань, щодо яких маю питання.
Тобто вони на свою думку не мають права?
Треба все-таки запитати депутатів Київради. Але, я пам'ятаю, була дуже цікава позиція щодо Бабиного Яру. Коли політична рада партії рекомендувала київському осередку голосувати за проєкт рішення по цьому. Для мене це було дивно, адже чому політрада партії лізе в те, що робиться в міському осередку, і коли депутатам нав'язують думку, як їм треба голосувати. До того ж це голосування за дуже непростий проєкт, до якого є різне ставлення. Якби я була депутатом, то не голосувала б за таке рішення.
Що відомо про проєкт Бабиного Яру?Джерело: Вікіпедія
• Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр планують відкрити у Києві у 2025 – 2026 роках. 25 січня 2021 року було представлено художню концепцію майбутнього музейного комплексу, що складається з синагоги, центру реабілітації, інсталяцій та освітніх просторів.
• Довкола Бабиного Яру вже неодноразово виникали скандали, адже проєкт від початку фінансувався українськими й російськими олігархами. До того ж з осені 2019 року художнім керівником меморіалу є російський режисер Ілля Хржановський.
Я знаю, що кожен депутат будь-якої ради може втратити свій мандат, адже є таке поняття, як імперативний мандат. Його не можна застосувати до нардепа, але можна до депутата місцевої ради через рік після того, як він був обраний. Тобто, якщо депутат буде систематично не голосувати за ті рішення, які йому пропонується, то може спокійно втратити мандат. Це – шантаж.
Але Сергій Притула не захотів іти в депутати Київради, не захотів займатися київськими проблемами. Якби він пішов туди і тяжко там працював, не було б, напевне, цієї історії з частковою підтримкою вашою фракцією скандального проєкту по Бабиному Яру.
Сергій Притула балотувався на мери.
На мера, але депутатський список він не очолив.
Він не очолив депутатський список, але чітко заявив, що хоче балотуватися на мера. Ви пам'ятаєте, в нього були дуже великі шанси потрапити до другого туру. І тоді незрозуміло насправді, хто б був зараз мером – Кличко чи Притула.
Результати виборів мера Києва / Інфографіка 24 каналу
Шанси були великі, але не стовідсоткові. А от шанси стати депутатом Київради в нього були саме такі.
Я думаю, ці питання точно краще ставити Сергію. Я не брала участі в формуванні київської команди, не знаю, які були мотиви й домовленості. Але точно знаю, Сергій Притула взяв на себе відповідальність, він очолив цю команду, балотувався на мера. І зробив все можливе, аби ті люди, які балотувалися, потрапили до Київради.
Який вихід з цієї ситуації? Адже, якщо Святослав Вакарчук не хоче більше влазити в керівництво, він відійшов від справ, то чи є якесь розв'язання цього питання?
Провести з'їзд.
Якщо Кіра Рудик не буде цього робити, що далі?
Це означатиме остаточне рейдерство партії і узурпацію влади. І закінчиться все тим, що з тим рейтингом Кіри Рудик, який разів у 5 – 7 менший, ніж рейтинг самої партії, на наступні вибори "Голос" не потрапить ні до парламенту, ні до місцевих рад. І ця людина своїми амбіціям фактично поховає нову молоду демократичну силу, за яку багато людей голосували.
Виходити ніхто не буде з фракції?
Я не думаю, що хтось буде виходити з фракції. Адже, якщо ти виходиш звідти – втрачаєш мандат. Не думаю, що це буде правильним кроком. На мою думку, це те, чого б дуже хотіла певна частина нашої партії. Але за нас голосували люди, ми отримали ці мандати, і маємо насамперед боротися за ту справедливість, за яку обіцяли боротися людям. І зараз просто вийти з фракції, а це означає автоматично скласти мандат – рішення для слабаків.
Про призначення нового міністра енергетики та зміну керівництва "Нафтогазу"
Коли пів року тому на нашу програму прийшла Кіра Рудик, я питала в неї про призначення Вітренка на посаду – чому партія "Голос" не підтримала. Вона сказала, що ви в опозиції, хай рішення приймає монобільшість. 29 квітня відбулося призначення Галущенка на цю посаду. "Голос" не голосував. Позиція така ж сама, чи питання в Галущенку?
В мене особисто питання і по Галущенку. Але ми не голосуємо за політичні призначення. Оскільки для того, щоб голосувати треба принаймні брати участь в конкурсі, в доборі тих людей, за яких ти потім голосуєш, яким ти делегуєш певні владні повноваження. Коли це люди, яких звідкись спускають, щоб вони очолювали міністерства чи на певні інші посади, то звичайно.
Я б ніколи не обрала тих людей, які зараз сидять в Кабінеті Міністрів і ніколи їх не підтримувала. Відповідно, ми зараз збирали підписи за звільнення Степанова. Венедіктова – ми за неї теж ніколи не голосували. Не уявляю, щоб я таку людину запропонувала на посаду генерального прокурора.
А за кого ви в цій ситуації, коли звільняють Андрія Коболєва (голова правління "Нафтогазу№ – 24 канал) і призначають тимчасовим виконувачем обов'язків Юрія Вітренка?
В мене немає "за" Коболєва чи за Вітренка. В мене є те, що зараз відбувається абсолютне свавілля. Це плювок всім міжнародним партнерам, які вимагали, щоб "Нафтогаз" був абсолютно незалежною компанією. Спочатку було звільнено наглядову раду, яка єдина могла звільнити Коболєва. Потім главу "Нафтогазу" звільнили, а згодом перепризначили знову цю раду. Я вважаю, єдине, що треба зараз зробити наглядовій раді – це звільнити Вітренка. І показати, що не можна так робити.
Я не буду підтримувати певні персоналії. Але те, що відбулось з "Нафтогазом" – це був виключно політичний крок, який не мав нічого спільного з певними аудитами чи рішеннями, які приймав на посаді Коболєв.Довідка. Кабінет Міністрів України 28 квітня провів засідання акціонерів НАК "Нафтогаз Україна". За результатами, повноваження припинив голова правління Андрій Коболєв, а на його місце призначили Юрія Вітренка. Ексголова "Нафтогазу" зазначив, що не писав жодних заяв на звільнення, а про таке кадрові рішення дізнався з новин.
30 квітня була призначена наглядова рада державного підприємства "Медичні закупівлі", яке займається закупівлею всіх ліків для України. Туди були призначені люди, також в обхід процедури, які фінансували "ДНР", на яких є відкриті кримінальні провадження в СБУ. Є люди, які мають прямий конфлікт інтересів, бо вони працюють чи працювали у фармацевтичних компаніях чи фірмах дистриб'юторах.
А про кого ви зараз, коли кажете про фінансування терористів "ДНР"?
Я не назву вам зараз прізвища. Я можу просто подивитися, сказати вам пізніше. Я просто читала наказ МОЗ і одразу дивилася, хто ці люди. І там є відкриті кримінальні провадження в СБУ.
Про відставку Степанова
А чим закінчилася історія, коли ви викрили міністра Степанова в скандальній закупівлі медичних халатів? Та чи є новини щодо закупівлі вакцин?
Після того, як я зробила невелике розслідування щодо закупівлі костюмів, я написала заяву в Національне антикорупційне бюро. Було порушене кримінальне провадження. Я не маю права втручатись в розслідування, тому мені важко сказати, на якому воно етапі.
Щодо вакцин. Я теж писала розслідування, коли ми закупили китайську вакцину, одну з найдорожчих, які є на ринку. І що невідомо, коли будуть поставки. На жаль, знову відкриваються кримінальні провадження. Будемо чекати, чи матимемо якийсь результат по них. Як депутат я можу домагатись звільнення Степанова. Я сама разів 20 обходила весь сесійний зал, щоб зібрати підписи за його відставку. І ми їх таки зібрали. Відразу після травневих свят, коли Рада повернеться до роботи – якщо "слуги народу" не збираються самі звільняти Степанова, нам доведеться їх змушувати. Ми будемо реєструвати постанову. Ми зібрали підписи на позачергове засідання щодо звільнення очільника МОЗ.
Актуально Рада розгляне відставку Степанова на позачерговому засіданні
Чи назбираються голоси?
Надія є, бо під його відставкою підписались всі парламентські фракції, крім "Батьківщини" і "Довіри".
Неочікувано. На всіх політичних шоу "Батьківщина" критикує Степанова.
Одна справа критикувати, а інша – як ти поводиш себе в Раді. Для мене теж було дуже цікаво, коли депутати спочатку критикують законопроєкт, а потім за нього голосують. Але "Голос", "Європейська Солідарність" і навіть ОПЗЖ майже повним складом підписались за відставку, також десь 70 – 80 "слуг". Багато говорили, що бояться зараз підписувати, бо заберуть фінансування лікарні на окрузі, але готові голосувати, якщо буде винесено в зал. Я сподіваюсь, що все-таки переможе здоровий глузд і голоси будуть знайдені.
Про закупівлю електрошокерів для поліцейських
Ще в нас є Міністерство внутрішніх справ. Там інший закон, який відхилили – про "застосування електрошокерів поліцією". Заступник очільника МВС Антон Геращенко в ефірі 24 каналу говорив, що весь цивілізований світ вже давно користується шокерами. Що це нормально, поліцейські мають захищатися. Що не так з законом?
Я хочу йому сказати, у всьому цивілізованому світі поліцейський сідає, якщо вбиває людину. Наведу один з прикладів у нас – поліцейські, які вбили 5-річного Кирила Тлявова. Вони не сидять, на 90% ніхто з них не сяде, тому що не було знайдено знаряддя вбивства – немає головного доказу. Враховуючи, що там був рикошет і що єдиний свідок – наближена до них людина, то, найімовірніше, ці люди не будуть покарані. Є й інший випадок. Згадайте хлопця, якого до смерті забили в київському районному відділку поліції.Зверніть увагу! Студент Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка Ігор Індило помер з 17 на 18 травня 2010 року. Ніч перед цим він провів у Шевченківському райвідділі міліції Києва. За офіційною версією, хлопець був п'яний і захлинувся блювотинням. Згодом виявилося, що до його смерті причетні дільничі нспектори відділення — Сергій Приходько та Сергій Коваленко.
Поліцейський, який фактично його забив до смерті, спочатку був засуджений, але йому замість 6 років, дали 2 умовно. А потім він виграв апеляцію, переатестувався. Зараз він працює в Шевченківському районному відділку поліції.
Це Сергій Приходько. Ба більше, за 3 останні роки його навіть підвищили у званні – з лейтенанта до капітана. Зараз він працює у відділку підліткової превенції – це після того, як його звинуватили у вбивстві студента.
Коли пан Геращенко говорить, що у всьому цивілізованому світі поліція має електрошокери – вона й несе відповідальність за перевищення своїх службових повноважень. Відкрию величезну таємницю, в нас електрошокерами ручними дуже давно користуються в поліції. Вони є там у використанні з 2014 року. Але тут пропонують не просто ручні, які можна використовувати для захисту, а ті, які далі б'ють.
У мене таке враження, що вони готуються зараз до масових протестів. Плюс їм потрібно було закупити ці шокери, які придбали в 1,5 раза дорожче, ніж вони коштують на ринку.
Зараз у нас в законі про Нацполіцію і так вказано дозвіл на використання як табельної зброї, так і електрошокерів для захисту поліцейського. Якщо є напад, правоохоронець може використовувати це. Зараз це така реактивна реакція – на тебе нападають, ти можеш це використовувати. У МВС пропонують зробити це проактивно. Щоб навіть при затриманні за адміністративні правопорушення, можна було б використовувати електрошокер. У нас адміністративним правопорушенням може бути дрібне хуліганство – якщо ти матюкаєшся на вулиці.
Також це може бути порушення правил дорожнього руху. Скажімо, ви перевищили швидкість, вас зупиняє поліцейський, йому не подобається, як ви себе поводите, він вважає, що ви чините опір – відтак може дістати шокер і стріляти.
Олександра Устінова: "У цивілізованому світі поліцейський сідає, якщо вбиває людину" / Фото 24 каналу
Раніше ручні шокери використовували, і всього вистачало. Коли вперше почали піднімати питання, що потрібно закупити такі прилади дальньої дії, всі почали говорити, що це дуже дорого. Один картридж для вистрілу коштує 2 400 гривень. Ми купили шокери по 65 тисяч, хоча вони в Європі коштують 1 400 євро – це близько 45 тисяч гривень. Купували в компанії, яка пов'язана зі "слугами народу" і екснардепамми. Самі ці картриджі дуже дорогі для використання. Ним можна вистрілити лише раз.
Про Революцію гідності і "перепис історії"
З цим поки все зрозуміло. Ще одне питання щодо апеляції. В лютому 2021 року Верховна Рада ухвалила постанову, що визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів державотворення України. А потім 17 квітня, через 2 місяці, Шостий апеляційний суд стає на бік Портнова і каже, що провина "беркутівців" не доведена. Відтак зобов'язує МОН переписати події 2013 – 2014 років у підручниках. Що відбувається взагалі?
Ми ж розуміємо, що це абсолютно російський реванш. Пан Портнов вже не вперше йде до суду.
Наскільки я розумію, 17 лютого саме для того і цю постанову приймали – щоб Портнов нічого не зміг зробити.
Подивіться на ОАСК і які рішення в нас приймають. В нас немає судової системи і це проблема. Наша система – це та, в якій сидять перевертні в мантіях, які як хочуть, так і трактують закон. Я коли почула плівки Вовка – в мене був шок. Я не розуміла, як таке не те, що в судовій системі, а в будь-якій цивілізованій країні може відбуватися. Тому коли зараз ми бачимо, що суди приймають такі неправосудні рішення, мені важко це коментувати.
Слухала ваше інтерв'ю, і 17 лютого ви з впевненістю сказали, що саме для того, щоб Портнов таке не зробив – ми за це проголосували.
Це була одна з причин, чому ми за це проголосували. Їх насправді досить багато. Зокрема, і для допомоги в міжнародних судах. Це було дуже важливо для сімей загиблих, які розуміли, що це визнання їхніх близьких, які загинули за те, щоб в їхній країні була демократія та майбутнє.
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Я розумію, коли мовиться про Окружний адмінсуд Києва, там сам суддя Вовк визнавав, що вони займаються політичною проституцією. Але, наприклад, Вищий антикорупційний суд? Ви доклали багато зусиль для його створення, ви задоволені його роботою?
Коли я зараз бачу вироки, по яких вперше в житті України сідають судді, які брали хабарі, – так, я задоволена роботою. Мені хотілося б, щоб суд був більший, відповідно набагато швидше просувалися справи. Втім, враховуючи, що він працює 1,5 року і вже є перші вироки, коли роками зачитували обвинувальні акти.
Якщо говорити про знакові справи – обвинувальний вирок Роману Насірову в Антикорупційному суді зачитали 1,5 роки тому, і вона досі тягнеться. Справа Розенблата досі тягнеться, справу Лідії Гаврилової взагалі закрили – ви задоволені такою роботою ВАКС?
Ви знаєте, я не пам'ятаю деталей справи щодо Гаврилової, мені потрібно подивитись, чи там або провина прокурорів САП, або НАБУ.
Справа Насірова, Розенблата?
Я дуже хочу, щоб їх швидше розглянули, але, на жаль, є величезні томи справ, які за нашим законодавством мають дослідити.