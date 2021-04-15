Ще у березні у партії "Голос" виник конфлікт, через який навіть заговорили про зникнення партії. Однак, на думку політика та шоумена Сергія Притули, говорити про зникнення "Голосу" точно зарано.

Водночас Притула зазначив, що є певні загрози, якщо всередині партії не відбудуться зміни. І вони, тобто зміни, повинні бути терміновими.

Важливо Те, що відбувається – проблема росту, – Рудик про внутрішній конфлікт у "Голосі"

Про кризу у "Голосі"

Притула переконаний, що кризи у партії як такої немає. Однак, за словами політика, є бажання кількох людей підсвітити ситуацію таким чином, наче у фракції з'явилася якась десятка депутатів, що виступає проти партії.

Є непорозуміння між низкою депутатів, між багатьма регіональними осередками та керівником партії. Тобто голова партії зараз зібрала навколо себе багато негативу через свою поведінку саме як керівник,

– припустив Притула.

Він додав, що це сталося через низку чинників, зокрема:

відсутність росту рейтингів;

запитання до фінансової діяльності керівника.

"Це не конфлікт 10 депутатів з головою – це конфлікт партії з головою. Спроба створити партію авторитарного зразка заздалегідь приречена на провал. Щоб створити авторитарну, потрібно щоб там були не зовсім амбіційні люди. Інший критерій для такої партії – беззаперечний авторитет лідера. І тут у голови партії не все гаразд", – пояснив Притула.

Політик зазначив, що голові "Голосу" Кірі Рудик подекуди не вистачає упізнаваності серед партійців. Ба більше, велика кількість людей досі вважає, що партією керує Вакарчук.

Зверніть увагу! Скандал у "Голосі" виник у березні. Причиною назвали голосування деяких депутатів за президентський законопроєкт щодо роботи ДБР і НАБУ. Тоді нардепи заявили, що їх хочуть виключили з "Голосу" через голосування. Пізніше 10 депутатів від партії підписали заяву щодо переобрання керівництва фракції, бо воно відійшло від "демократичних та антиолігархічних принципів".

Про стосунки з Кірою Рудик

Сергій Притула зізнався, що зараз немає практично ніяких стосунків з лідеркою "Голосу". Хоча ще до 25 жовтня, тобто до місцевих виборів, він був затребуваний.

Після цього я прочекав місяць-півтора, коли мені будуть нарізати якісь задачі. У передвиборчий період побудували грандіозні плани і я мав їздити по регіонах та їх розвивати. Адже, будемо відверті, і тоді, і зараз у партії "Голос" я – найбільш упізнаване обличчя,

– сказав Притула.

Політик хотів очолити київський осередок партії "Голос". Він спілкувався про це з головою політичної сили Кірою Рудик, але вона йому відмовила.