Еще в марте в партии "Голос" возник конфликт, из-за которого даже заговорили об исчезновении партии. Однако, по мнению политика и шоумена Сергея Притулы, говорить об исчезновении "Голоса" точно рано.

В то же время Притула отметил, что есть определенные угрозы, если внутри партии не произойдут изменения. И они, то есть изменения, должны быть срочными.

Важно То, что происходит – проблема роста, – Рудик о внутреннем конфликте в "Голосе"

О кризисе в "Голосе"

Притула убежден, что кризиса в партии как такового нет. Однако, по словам политика, есть желание нескольких людей подсветить ситуацию таким образом, будто во фракции появилась какая-то десятка депутатов, что выступает против партии.

Есть недоразумения между рядом депутатов, между многими региональными центрами и руководителем партии. То есть председатель партии сейчас собрала вокруг себя много негатива из-за своего поведения именно как руководитель,

– предположил Притула.

Он добавил, что это произошло из-за ряда факторов, в частности:

отсутствия роста рейтингов;

вопроса к финансовой деятельности руководителя.

"Это не конфликт 10 депутатов с головой – это конфликт партии с головой. Попытка создать партию авторитарного образца заранее обречена на провал. Чтобы создать авторитарную, нужно чтобы там были не совсем амбициозные люди. Другой критерий для такой партии – безоговорочный авторитет лидера. И здесь у председателя партии не все в порядке", – пояснил Притула.

Политик отметил, что главе "Голоса" Кире Рудик порой не хватает узнаваемости среди партийцев. Более того, большое количество людей до сих пор считает, что партией руководит Вакарчук.

Обратите внимание! Скандал в "Голосе" возник в марте. Причиной назвали голосование некоторых депутатов за президентский законопроект о работе ГБР и НАБУ. Тогда нардепы заявили, что их хотят исключить из "Голоса" из-за голосования. Позднее 10 депутатов от партии подписали заявление о переизбрании руководства фракции, поскольку оно отошло от "демократических и антиолигархических принципов".

Об отношениях с Кирой Рудик

Сергей Притула признался, что сейчас не имеет практически никаких отношений с лидером "Голоса". Хотя еще до 25 октября, то есть до местных выборов, он был востребован.

После этого я прождал месяц-полтора, когда мне будут нарезать какие задачи. В предвыборный период построили грандиозные планы и я должен был ездить по регионам и их развивать. Ведь, будем откровенны, и тогда, и сейчас в партии "Голос" я – самое узнаваемое лицо,

– сказал Притула.

Политик хотел возглавить киевское отделение партии "Голос". Он общался об этом с председателем политической силы Кирой Рудик, но она ему отказала.