Кризиса нет, есть недоразумение с руководством, – Притула о конфликте в "Голосе"
Еще в марте в партии "Голос" возник конфликт, из-за которого даже заговорили об исчезновении партии. Однако, по мнению политика и шоумена Сергея Притулы, говорить об исчезновении "Голоса" точно рано.
Источник:BBC Украина
В то же время Притула отметил, что есть определенные угрозы, если внутри партии не произойдут изменения. И они, то есть изменения, должны быть срочными.
Важно То, что происходит – проблема роста, – Рудик о внутреннем конфликте в "Голосе"
О кризисе в "Голосе"
Притула убежден, что кризиса в партии как такового нет. Однако, по словам политика, есть желание нескольких людей подсветить ситуацию таким образом, будто во фракции появилась какая-то десятка депутатов, что выступает против партии.
Есть недоразумения между рядом депутатов, между многими региональными центрами и руководителем партии. То есть председатель партии сейчас собрала вокруг себя много негатива из-за своего поведения именно как руководитель,
– предположил Притула.
Он добавил, что это произошло из-за ряда факторов, в частности:
- отсутствия роста рейтингов;
- вопроса к финансовой деятельности руководителя.
"Это не конфликт 10 депутатов с головой – это конфликт партии с головой. Попытка создать партию авторитарного образца заранее обречена на провал. Чтобы создать авторитарную, нужно чтобы там были не совсем амбициозные люди. Другой критерий для такой партии – безоговорочный авторитет лидера. И здесь у председателя партии не все в порядке", – пояснил Притула.
Политик отметил, что главе "Голоса" Кире Рудик порой не хватает узнаваемости среди партийцев. Более того, большое количество людей до сих пор считает, что партией руководит Вакарчук.
Об отношениях с Кирой Рудик
Сергей Притула признался, что сейчас не имеет практически никаких отношений с лидером "Голоса". Хотя еще до 25 октября, то есть до местных выборов, он был востребован.
После этого я прождал месяц-полтора, когда мне будут нарезать какие задачи. В предвыборный период построили грандиозные планы и я должен был ездить по регионам и их развивать. Ведь, будем откровенны, и тогда, и сейчас в партии "Голос" я – самое узнаваемое лицо,
– сказал Притула.
Политик хотел возглавить киевское отделение партии "Голос". Он общался об этом с председателем политической силы Кирой Рудик, но она ему отказала.
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