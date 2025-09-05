Трамп анонсував нову розмову з Путіним: які 2 концепції Кремль навішуватиме президенту США
- Трамп планує розмову з Путіним, де російський президент може пропонувати не надавати зброю Україні та не вводити санкції проти Росії.
Юрій Романюк зазначив, що Путін може маніпулювати переговорним процесом, зокрема, пропонуючи зустріч із Зеленським у Москві, на що український президент не погоджується.
Найближчим часом Трамп має провести розмову з Путіним. Очікується, що російський президент може висунути свої вимоги до американського лідера, які потенційно здатні зашкодити Україні.
Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу зазначив, що зустріч може відбутися найближчими днями. Під час неї, за його словами, Володимир Путін ймовірно спробує нав’язати Дональду Трампу дві концепції.
Перша – не надавати Україні жодної зброї.
Друга – не запроваджувати санкції проти Росії.
Чи варто очікувати позитивних результатів?
Також він додав, що російський диктатор вдаватиметься до маніпуляцій у пчереговорному процесі. Зокрема, може заявити про готовність зустрітися з Володимиром Зеленським у Москві. Втім, український президент проти.
Вони перепетляють ще весь вересень аж до жовтня. Санкції так і не введуть, і Україні нічого не нададуть. Трамп буде визначати ще й гарантії безпеки. Як сказав Макрон, союзникам потрібно декілька тижнів, щоб усе остаточно вирішити,
– сказав Юрій Романюк.
Він додав, що найближчим часом не варто очікувати оптимістичних змін. Трамп не тиснутиме на Путіна, доки той затягуватиме час щонайменше до пізньої осені або навіть до зими. Тим часом Путін реалізовуватиме свої плани — зокрема, нині готується новий наступ на Покровськ, де знову може бути зосереджено понад 100 тисяч військових.
Що відомо про розмову Путіна і Трампа?
- Дональд Трамп заявив, що невдовзі проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним. Головною темою стане врегулювання війни в Україні.
- Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що зараз немає планів щодо розмови Путіна з Трампом. Але додав, що організувати її можна дуже швидко.
- Напередодні американський лідер поспілкувався з президентом України та європейськими партнерами.
- Володимир Зеленський розповів, про що йшлося під час його відеодзвінка з Трампом на зустрічі "Коаліції охочих". За словами президента України, основну увагу приділили максимальному захисту українського неба, аби убезпечити міста від російських ракет і дронів. Крім того, обговорювали питання фінансування та постачання зброї.