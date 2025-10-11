11 жовтня президент Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. ЗМІ пишуть, що розмова політиків тривала пів години. Вони обговорили поставки зброї Україні.

Лідери США та України обговорили можливість надання Україні ракет Tomahawk. Втім, жодного рішення з цього приводу ухвалено не було, передає 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

Про що ще говорили Зеленський і Трамп 11 жовтня?

Як повідомило проінформоване джерело українському виданню, Трамп і Зеленський також говорили про варіанти поставок протиракетних систем Patriot.

Президент США цікавився поточною ситуацією в Україні, зокрема в Києві. Він хотів дізнатися про наслідки останніх російських ударів по столиці. Американський лідер висловив готовність допомагати.

Велику увагу приділили також темі ПВО, наявних в України систем та ракет.

Нагадаємо, що Дональд Трамп обіцяв Україні надати десятку систем Patriot. Президент Зеленський 10 жовтня заявив, що наступного тижня українська делегація вирушить до США. Політик висловив сподівання, що тоді зможе довідатися, коли саме системи Patriot можуть прибути в Україну.

Окрім того, президент розповів, що між Києвом і Вашингтоном тривають переговори щодо "мегаугоди". Йдеться про закупівлю американської зброї на 90 мільярдів доларів. У цій угоді системи ППО є номером один.

Що відомо про можливість передачі Україні ракет Tomahawk?